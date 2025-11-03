Acasă » Știri » Momente de groază la Roma! Turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit. Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături

Momente de groază la Roma! Turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit. Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături

De: Alina Drăgan 03/11/2025 | 18:03
Momente de groază la Roma /Foto: X
Momente de groază în capitala Italiei. O parte din turnul medieval Torre dei Conti din cadrul Forului Imperial din Roma s-a prăbușit. Acesta era chiar în curs de renovare. 11 persoane au fost implicate, iar printre ele se numără și un român. Acesta lucra pe șantierul de renovare și a fost prins sub dărâmături.

O parte din Torre dei Conti din cadrul Forurului Imperial de la Roma s-a prăbușit luni dimineaţă. Turnul era în curs de renovare. Pompierii au intervenit şi în timp ce încercau să salveze muncitorii implicaţi în incident s-a înregistrat o a doua prăbușire.

Conform informațiilor apărute, 11 muncitori sunt implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română, care se află încă sub dărâmături.

Un român a rămas prins sub dărâmături

Așa cum spuneam, după prima prăbușire echipele de salvare au intervenit de urgență. Operațiunile de salvare au fost extrem de dificile. Un muncitor român a rămas sub dărâmături, iar pompierii au încercat să ajungă la el printr-o fereastră laterală. Bărbatul era conștient și cooperant.

Însă, în jurul orei 13:00, a avut loc și ce-a de-a doua prăbușire, chiar în momentul în care operațiunile erau în desfășurare. Atunci o altă secțiune internă a turnului s-a prăbușit, ridicând îngrijorări cu privire la o posibilă prăbușire totală. În urma celor întâmplate, zona a fost imediat securizată, căci există teama ca întreaga construcție să se prăbușească.

Unul dintre muncitorii salvați, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a ajuns de urgență la Spitalul San Giovanni, în stare critică. Situația este în continuare monitorizată, în timp ce întreaga zonă din jurul Turnului dei Conti rămâne închisă din motive de siguranță.

Nu este pentru prima oară când turnul se prăbușește. Torre dei Conti a fost construit în secolul al XIII-lea, iar clădirea a mai fost avariată în 1349 atunci când a suferit prăbușiri în interior, în urma unui cutremur.

Foto: X

