Soțul Marinelei Chelaru, copleșit de singurătate. Ce va face cu lucrurile actriței

Marinela Chelaru s-a stins din viață pe data de 11 octombrie 2025 și a lăsat în urma ei multă durere. Printre cele mai afectate persoane se află soțul ei, care se simte copleșit de singurătate. Află în articol ce a decis să facă cu lucrurile ei!

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din nefericire, inima ei a cedat în cele din urmă.

Soțul Marinelei Chelaru, copleșit de singurătate

La o lună de la tragedie, durerea este la fel de mare pentru soțul actriței. Adrian Fetecău a vorbit despre momentele grele prin care Adrian Cula trece și a mărturisit că hainele Marinelei Chelaru vor fi aduse la sediu pentru a fi purtate de alte actrițe în timpul scenetelor.

„Adrian, soțul ei, resimte fantastic singurătatea din casă, se tot se uită la lucrurile lăsate de Marinela, la locurile unde ea stătea. E cumplit de greu pentru el. Zicea un preot că singurătatea e cea mai grea boală. Așa este. El m-a sunat, acum câteva zile, ca să mă întrebe ce să facă cu hainele de scenă ale Marinelei, pe care le are în șifonier. L-am sfătuit să le aducă la noi, la sediu, când ne vom revedea, pe 15 noiembrie. Cu siguranță, actrițele cu care mai colaborăm le vor purta în anume scenete. Sunt haine cu paiete, de ghicitoare, purtate de Marinela la filmările noastre. Cu ea am jucat pe scenă timp de 30 de ani, ne-a legat și o prietenie de suflet, ne răsfăța cu plăcintă cu brânză, era și o bucătăreasă nemaipomenită.”, a spus Adrian Fetecău pentru click.ro.

