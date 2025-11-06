Acasă » Știri » Soțul Marinelei Chelaru, copleșit de singurătate. Ce va face cu lucrurile actriței

Soțul Marinelei Chelaru, copleșit de singurătate. Ce va face cu lucrurile actriței

De: Denisa Iordache 06/11/2025 | 08:15
Soțul Marinelei Chelaru, copleșit de singurătate. Ce va face cu lucrurile actriței
Marinela Chelaru și soțul ei, Adrian Cula/ Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Marinela Chelaru s-a stins din viață pe data de 11 octombrie 2025 și a lăsat în urma ei multă durere. Printre cele mai afectate persoane se află soțul ei, care se simte copleșit de singurătate. Află în articol ce a decis să facă cu lucrurile ei!

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din nefericire, inima ei a cedat în cele din urmă.

Soțul Marinelei Chelaru, copleșit de singurătate

La o lună de la tragedie, durerea este la fel de mare pentru soțul actriței. Adrian Fetecău a vorbit despre momentele grele prin care Adrian Cula trece și a mărturisit că hainele Marinelei Chelaru vor fi aduse la sediu pentru a fi purtate de alte actrițe în timpul scenetelor.

„Adrian, soțul ei, resimte fantastic singurătatea din casă, se tot se uită la lucrurile lăsate de Marinela, la locurile unde ea stătea. E cumplit de greu pentru el. Zicea un preot că singurătatea e cea mai grea boală. Așa este. El m-a sunat, acum câteva zile, ca să mă întrebe ce să facă cu hainele de scenă ale Marinelei, pe care le are în șifonier. L-am sfătuit să le aducă la noi, la sediu, când ne vom revedea, pe 15 noiembrie.

Cu siguranță, actrițele cu care mai colaborăm le vor purta în anume scenete. Sunt haine cu paiete, de ghicitoare, purtate de Marinela la filmările noastre. Cu ea am jucat pe scenă timp de 30 de ani, ne-a legat și o prietenie de suflet, ne răsfăța cu plăcintă cu brânză, era și o bucătăreasă nemaipomenită.”, a spus Adrian Fetecău pentru click.ro.

Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

CITEȘTE ȘI:

Imaginile durerii de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Actrița, uitată pe ultimul drum! O mână de oameni au fost prezenți la ceremonie

Ce dorință are soțul Marinelei Chelaru, după moartea actriței. Adrian Cula a dezvăluit de ce nu au putut înfia un copil EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Campion și la volan! David Popovici, surprins când făcea plinul la super Porsche-ul de 120k
Știri
Campion și la volan! David Popovici, surprins când făcea plinul la super Porsche-ul de 120k
Un alt livrator străin a fost accidentat în trafic, în București. Mihai Morar a relatat întâmplarea: „Nu au niciun drept”
Știri
Un alt livrator străin a fost accidentat în trafic, în București. Mihai Morar a relatat întâmplarea: „Nu au niciun drept”
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
Gandul.ro
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de mită, amenzi și un dosar de crimă nerezolvat
Adevarul
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de...
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Ofițer rus către trupele sale: „Jur pe mama că vă-mpușc pe toți”. „Reducerea la zero” a soldaților ruși de către șefii corupți
Digi 24
Ofițer rus către trupele sale: „Jur pe mama că vă-mpușc pe toți”. „Reducerea la zero”...
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar: „Sunteți de la Poliție? Păi, atunci?”
Digi24
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar:...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
Gandul.ro
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Campion și la volan! David Popovici, surprins când făcea plinul la super Porsche-ul de 120k
Campion și la volan! David Popovici, surprins când făcea plinul la super Porsche-ul de 120k
Un alt livrator străin a fost accidentat în trafic, în București. Mihai Morar a relatat întâmplarea: ...
Un alt livrator străin a fost accidentat în trafic, în București. Mihai Morar a relatat întâmplarea: „Nu au niciun drept”
Cine este Rama, soția noului primar din New York: ”Lady Di a noastră”. Donald Trump s-a înfuriat ...
Cine este Rama, soția noului primar din New York: ”Lady Di a noastră”. Donald Trump s-a înfuriat când a aflat rezultatul alegerilor
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel – FCSB
Procesul pentru moartea lui Diego Maradona va începe în 2026. Cine sunt suspecții
Procesul pentru moartea lui Diego Maradona va începe în 2026. Cine sunt suspecții
David Popovici, alături de vedeta momentului din România: ”Știu că toți prietenii mei vor fi geloși”
David Popovici, alături de vedeta momentului din România: ”Știu că toți prietenii mei vor fi geloși”
Vezi toate știrile
×