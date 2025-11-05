Ilie Bolojan, mesaj după moartea lui Emeric Ienei. Ce amintiri are cu el: „Mereu cu un zâmbet în colțul gurii”

Lumea sportului românesc este în doliu după decesul unuia dintre cei mai respectați și apreciați antrenori din istoria fotbalului național, Emeric Ienei. Cel care a condus echipa spre cel mai mare succes din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea. Conform apropiaților, decesul a survenit în urma unei comoții cerebrale.

Vestea a produs tristețe profundă în rândul foștilor jucători, al colegilor de generație și al suporterilor din întreaga țară. Emeric Ienei a fost mai mult decât un antrenor – a fost un simbol al eleganței, calmului și inteligenței tactice, un model de profesionalism și demnitate într-o epocă în care fotbalul românesc trăia momentele sale de glorie.

Cariera sa de jucător a început tot la Oradea, orașul natal, însă consacrarea a venit în tricoul echipei Steaua București, pentru care a evoluat timp de peste un deceniu. După retragerea din activitate, Ienei s-a dedicat antrenoratului, unde a reușit să scrie istorie. Momentul definitoriu al carierei sale rămâne seara de 7 mai 1986, când Steaua București a învins formația spaniolă FC Barcelona la Sevilla, într-o finală care a intrat în legendă. Triumful Stelei, decis la penaltyuri, a făcut ca România să fie pentru prima și singura dată campioană europeană la nivel de club.

Pe lângă succesul din 1986, Emeric Ienei a obținut numeroase trofee interne cu Steaua, dar și performanțe notabile cu echipa națională. A fost selecționer al României în mai multe rânduri, iar sub conducerea sa tricolorii au participat la Campionatul European din 2000, performanță rară pentru fotbalul românesc. Cunoscut pentru stilul său echilibrat și rafinat, Ienei era respectat nu doar pentru rezultatele obținute, ci și pentru atitudinea sa calmă și respectuoasă față de jucători și adversari.

Ilie Bolojan a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emeric Ienei. Premierul a subliniat că moartea fostului mare antrenor reprezintă o pierdere uriașă pentru sportul românesc și pentru toți cei care l-au admirat.

„De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiştii, indiferent cu ce echipă ţin, nu îl pot uita o viaţă întreagă. În ultimii ani, noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul oraşului, mereu cu un zâmbet în colţul gurii. Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească !”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

