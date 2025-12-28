Acasă » Știri » Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan, de fapt. Ce a apărut în fața porții sale, chiar înainte de înmormântare

Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan, de fapt. Ce a apărut în fața porții sale, chiar înainte de înmormântare

De: Denisa Iordache 28/12/2025 | 15:55
Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan

Ion Drăgan a fost condus pe ultimul drum astăzi, 28 decembrie 2025, de familie, prieteni și de toți oamenii care l-au iubit. La înmormântare au participat zeci de oameni care au vrut să își ia adio de la regretatul artist. Un aspect a atras atenția: ce înseamnă literele „NI KA” de pe crucea acestuia? Toate detaliile în articol. 

Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Colegii săi de breaslă, îndurerați de această pierdere, au organizat un omagiu pentru momentul în care își vor lua adio de la artist.  

Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan

Colegii săi din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și a Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu i-au adus un ultim omagiu pentru dragostea cu care a slujit folclorul.   

Semnul IIS NI KA regăsit pe crucea artistului nu este unul întâmplător. Tradus din greacă, acesta înseamnă „Iisus Hristos învinge” și este un mesaj puternic folosit în tradiția creștină pentru a arăta biruința asupra morții. 

Ce înseamnă literele NI KA de pe cruce. Sursă: social media
Ce înseamnă literele NI KA de pe cruce. Sursă: social media

În fața porții locuinței regretatului artist a fost organizată o scenă de spectacol cu o plasmă pe care au rulat imagini video cu Ion Drăgan, din timpul unor cântări cu regretatul artist.  

Ion Drăgan a fost un cântăreț de muzică populară iubit de români, iar fanii și toți cei care l-au cunoscut personal sunt îndurerați de această pierdere neașteptată. Toți cei care l-au iubit au venit la căpătâiul său să își ia adio, iar imaginile durerii sunt greu de privit.   

Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de Crăciun, și a fost găsit de tatăl lui în locuința sa din Bălești. 

Cortegiul funerar a pornit la ora 12:00 pe ultimul drum al lui Ion Drăgan. Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica parohială „Nașterea Maicii Domnului” iar înmormântarea în Cimitirul Parohiei Bălești.   

CITEȘTE ȘI: 

Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim omagiu copleșitor 

Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună” 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea”
Știri
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’:…
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului
Știri
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza…
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum
Mediafax
Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit ...
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea”
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului
Care a fost primul loc de muncă al Mirabelei Grădinaru în București. A făcut eforturi mari în perioada ...
Care a fost primul loc de muncă al Mirabelei Grădinaru în București. A făcut eforturi mari în perioada facultății înainte de a se angaja la corporație
Ninge ca în povești la Barajul Vidraru. Imagini de colecție cu stăvilarul golit de apă, dar acoperit ...
Ninge ca în povești la Barajul Vidraru. Imagini de colecție cu stăvilarul golit de apă, dar acoperit de o ‘pătură’ proaspătă de omăt
Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți ...
Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți în mijlocul ei
Vedetele din România care au făcut Crăciunul separat! Nu mai e cale de împăcare: „Anul ăsta m-a ...
Vedetele din România care au făcut Crăciunul separat! Nu mai e cale de împăcare: „Anul ăsta m-a învățat multe”
Vezi toate știrile
×