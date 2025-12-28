Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan, de fapt. Ce a apărut în fața porții sale, chiar înainte de înmormântare

Ion Drăgan a fost condus pe ultimul drum astăzi, 28 decembrie 2025, de familie, prieteni și de toți oamenii care l-au iubit. La înmormântare au participat zeci de oameni care au vrut să își ia adio de la regretatul artist. Un aspect a atras atenția: ce înseamnă literele „NI KA” de pe crucea acestuia? Toate detaliile în articol.

Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Colegii săi de breaslă, îndurerați de această pierdere, au organizat un omagiu pentru momentul în care își vor lua adio de la artist.

Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan

Colegii săi din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și a Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu i-au adus un ultim omagiu pentru dragostea cu care a slujit folclorul.

Semnul IIS NI KA regăsit pe crucea artistului nu este unul întâmplător. Tradus din greacă, acesta înseamnă „Iisus Hristos învinge” și este un mesaj puternic folosit în tradiția creștină pentru a arăta biruința asupra morții.

În fața porții locuinței regretatului artist a fost organizată o scenă de spectacol cu o plasmă pe care au rulat imagini video cu Ion Drăgan, din timpul unor cântări cu regretatul artist.

Ion Drăgan a fost un cântăreț de muzică populară iubit de români, iar fanii și toți cei care l-au cunoscut personal sunt îndurerați de această pierdere neașteptată. Toți cei care l-au iubit au venit la căpătâiul său să își ia adio, iar imaginile durerii sunt greu de privit.

Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de Crăciun, și a fost găsit de tatăl lui în locuința sa din Bălești.

Cortegiul funerar a pornit la ora 12:00 pe ultimul drum al lui Ion Drăgan. Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica parohială „Nașterea Maicii Domnului” iar înmormântarea în Cimitirul Parohiei Bălești.

