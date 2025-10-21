S-au căsătorit în mare secret, dar acum îl cunoaște întreaga lume. Cine este bărbatul din viața Iasminei Halas?

La șase ani de la divorțul de Cristian Daminuță, Iasmina Halas s-a recăsătorit în secret și este în al nouălea cer. Frumoasa blondină preferă să trăiască în discreție noua poveste de dragoste și pare că vrea să-l țină pe bărbat numai pentru ea. Vă putem spune doar atât este înalt, brunet și plin de pătrățele.

Știm deja că Iasmina Halas are multe pretenții atunci când vine vorba de bărbații care i-au trecut pragul. Dacă până acum relațiile ai au fost intens mediatizate, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a decis să schimbe foaia. Blondina păstrează încă secretul pe rețelele de socializare și postează alături de bărbatul care i-a furat inima fără să îi arate chipul. Lucrurile s-au mișcat destul de repede în cazul lor, iar cei doi au spus deja „Da” în fața altarului.

„A fost un moment superb. Am avut lângă noi toate persoanele apropiate, familia, ne-am bucurat sincer, în totalitate, de moment. Nu am stat pe rețelele de socializare, nu s-a postat nimic, ne dorim să ținem asta pentru noi. Lumea strică lucrurile frumoase, iar cât se poate o ținem pentru noi. Când nu se mai poate, nu e problemă, nu ne deranjează să ne afișăm, că avem destule poze frumoase împreună”, a declarat Iasmina Halas.

Cum arată iubitul secret al Iasminei Halas

Acum că nu mai este un secret pentru nimeni este important să știm și cum îl cheamă pe noul soț al Iasminei. Cel care a reușit să ajungă la inima blondinei este Andrei. Bărbatul este cunoscut în mediul online și îl putem considera persoană publică având în vedere faptul că a participat și el la un show renumit.

Andrei a reușit să o facă pe Iasmina să se îndrăgostească nebunește, iar blondina a decis după căsătorie să-i preia chiar și numele de familie. Iasmina Halas așa cum o cunoaștem noi este trecută în cartea de identitate acum Iasmina Luca.

La felul în care arată putem spune sigur că Andrei trece pe la sala de fitness în fiecare zi. Soțul Iasminei este pasionat de aspectul lui fizic și este foarte atent la felul în care arată. Corpul său este acoperit în întregime de tatuaje și nu îi lipsește nici zâmbetul de cuceritor.

