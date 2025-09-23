Acasă » Exclusiv » O fostă concurentă de la Puterea Dragostei s-a căsătorit în secret! A pus mâna pe un bărbat cu bani, dar a primit o notă de plată usturătoare! Și-a luat ”daună totală” chiar înainte de nuntă!

O fostă concurentă de la Puterea Dragostei s-a căsătorit în secret! A pus mâna pe un bărbat cu bani, dar a primit o notă de plată usturătoare! Și-a luat ”daună totală” chiar înainte de nuntă!

De: Loriana Dasoveanu 23/09/2025 | 16:53
Iasmina Halas, fosta soție a lui Cristian Daminuță, a dat marea lovitură, după ani de dezamăgiri și iubiri ratate! Blonda a surprins pe toată lumea, recent, cu imagini de la Starea Civilă. S-a căsătorit în secret, dar identitatea soțului a rămas un mister. CANCAN.RO a aflat însă cine este bărbatul care i-a cucerit inima și ce planuri de viitor are cu el. Iasmina ne-a vorbit inclusiv despre un proces care a făcut-o „bună de plată” chiar înainte de nuntă.

Soarele a răsărit și pe strada Iasminei Halas! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei s-a căsătorit civil în urmă cu doar câteva săptămâni, în mare secret, cu alesul inimii sale. Dacă în urmă cu ceva timp ne dezvăluia într-un interviu exclusiv că merge la mănăstiri ca să se roage să-și găsească alesul (vezi aici declarațiile), iată că dorința i s-a împlinit. Blonda a spus un mare DA, iar la anul a plănuit cununia religioasă și petrecerea de nuntă.

Cum a început însă relația lor?

„Ne cunoaștem de câțiva ani, doar că relația a început în urmă cu un an și puțin. Ne-am apropiat foarte mult de la început, toate lucrurile s-au întâmplat ca la carte. El este mai mare cu trei ani decât mine, e aceeași diferență cu cea a părinților mei și ne înțelegem foarte bine. Suntem pe aceeași lungime de undă, ne dorim aceleași lucruri. Este un om foarte bun, gândește exact ca mine, un om lângă care pot evolua. Este liniștit, își vede de treaba lui, nu merge în cluburi, nu are anturaje, muncește. Este om de afaceri, are câteva bussinessuri ale lui” , ne-a povestit Iasmina.

Iasmina Halas, primele declarații despre soțul ei: „Este om de afaceri”

Sunt de un an împreună, dar au decis să nu se afișeze pentru moment. Iar acest lucru, spune ea, le-a consolidat relația.

„Am decis să fiu mai privată, pentru că în trecut am fost foarte expusă și na, îți dai seama, nu doar că eram judecată, ci simțeam în viața mea energiile oamenilor care nu se bucurau pentru fericirea mea. Am reușit, uite, de peste un an să țin totul privat, dar cu siguranță o să vrem la un moment dat să o facem publică, dar nu acum. 

Noi ba vorbeam, ba erau perioade când nu vorbeam deloc. Apoi, după un timp, am decis să vorbim mai serios și atunci s-au întâmplat lucrurile. Pur și simplu am zis să luăm asta în serios. Am zis că ne potrivim din toate punctele de vedere”, a spus Iasmina pentru CANCAN.RO.

Iasmina Halas a spus Da în fața ofițerului de Stare Civilă
Iasmina Halas a spus Da în fața ofițerului de Stare Civilă

Iasmina ne-a oferit câteva detalii despre cununia secretă.„A fost de vis! Am preluat numele soțului, mă cheamă ca pe el în buletin, dar voi rămâne Iasmina Halas pentru public și presă. După cununie am fost plecați, am făcut o mini lună de miere în Turcia. De când a început relația nu am stat nici măcar o noapte separați” , ne-a dezvăluit Iasmina.

În ceea ce îi privește pe părinții blondei, aceștia sunt foarte fericiți cu alegerea făcută de fiica lor. Soțul Iasminei este primul bărbat, ne spune ea, care s-a integrat perfect în familia ei: „Eu nu mă grăbeam cu prezentările în familie, dar a venit și acel moment. El s-a integrat foarte bine, se înțelege foarte bine cu familia, ceea ce m-a bucurat. Știi că în trecut nu prea am avut parteneri care să se înțeleagă și să fie apropiați de ai mei.

Eu nu credeam, după experiențele mele, că mai există bărbați buni, știi că vorbeam. El mi-a demonstrat contrariul. Mi-am dat seama că există bărbați buni, doar că nu am căutat eu unde trebuie și nu mă învârteam într-un anturaj corect unde puteam să cunosc oameni de calitate”. 

Iasmina Halas s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, un om de afaceri din Timișoara
Iasmina Halas s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, un om de afaceri din Timișoara

Și acum că a devenit soție cu acte-n regulă, vedeta spune că este deschisă să devină mamă. Este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le planifică alături de soțul ei, pe lângă nunta ce va avea loc la anul.

„Îmi doresc un copilaș în viitorul apropiat, noi ne pregătim, îl așteptăm. Nu sunt însărcinată încă, dar pot rămâne oricând. Simt 100% că a fost mâna lui Dumnezeu din toate punctele de vedere și la fel va fi și cu viitorul copil. Eu, în continuare, sunt la fel de apropiată de biserică și cred că, la cum s-au întâmplat lucrurile, că El a fost cel care le-a aranjat pe toate. Mă gândesc că așa trebuia să se întâmple”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Una caldă, una rece: a pierdut o sumă mare de bani înainte de nuntă!

Iasmina Halas nu s-a putut bucura pe deplin de eveniment, pentru că recent a aflat o veste care i-a dat ”daună totală”!

Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, atunci când vedeta era în căutarea unui apartament în Timișoara. A apelat la o agenție imobiliară pentru a o ajuta, au bătut palma, însă nu s-a concretizat nimic. Ulterior, vedeta a primit o citație prin care a fost anunțată că a fost dată în judecată de respectiva agenție.

„Părinții mei s-au uitat după o casă pentru mine, au găsit-o și au cumpărat-o. Eu am primit-o cadou de la părinții mei. Eu eram în emisiunea Puterea Dragostei când au cumpărat-o părinții, dar ei nu m-au anunțat că îmi cumpără. Când am plecat din emisiune, ei mi-au făcut o surpriză și mi-au cumpărat casa.  Agenția imobiliară cu care am lucrat a considerat că am făcut asta pe la spatele lor și m-au dat în judecată”, a spus ea.

Procesul s-a derulat mai bine de un an, timp în care Iasmina Halas s-a considerat nevinovată, motiv pentru care nu s-a prezentat în instanță.

Surpriză însă! Judecătoria Timișoara a admis în parte cererea firmei și a stabilit că Iasmina Halas trebuie să achite suma de 14.104,63 lei, aproximativ 3.000 de euro, reprezentând comisionul contractual în urma acordului de intermediere pentru cumpărarea imobilului și cheltuielile de judecată în valoare de 3.785 de lei.

