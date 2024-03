Iasmina Halas, de la Puterea Dragostei, face declarații tulburătoare, după mariajul eșuat și sarcina pierdută: ”Am trăit în teroare!”

Iasmina Halas, una dintre bombele sexy de la noi, nu prea a avut noroc în dragoste… până acum. Fosta soție a lui Cristian Daminuță a avut parte doar de eșecuri în iubire și un mariaj eșuat. A avut parte de violență, certuri și amenințări în fosta relație. În plus, blondina a trecut prin momente dificile atunci când a pierdut sarcina în urmă cu doar câteva luni. Acum, după o perioadă sumbră, soarele a răsărit pe strada ei și deja se vede mămică. Blondina a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre actualul iubit, dar și cu ce traume a rămas din cauza fostului.

Iasmina Halas a trecut prin cea mai dificilă perioadă din ultimul timp. Blondina a avut o relație abuzivă timp de trei ani cu un bărbat care ar fi fost agresiv și violent cu ea. Din cauza certurilor și scandalurilor zilnice, blondina a pierdut și o sarcină în urmă cu doar câteva luni. A reușit cu greu să iasă din relația abuzivă și s-a refugiat în brațele altui bărbat. Din fericire, de data aceasta la ușa ei a bătut bărbatul portrivit. Iasmina este de câteva luni într-o relație cu un bărbat matur și responsabil, susține ea, și abia așteaptă să devină mamă. Cu toate acestea, traumele provocate de fostul nu s-au vindecat.

Iasmina Halas: „Am trăit cu frică în fosta relație timp de trei ani”

„Sunt liniștită în momentul actual, după o perioadă de trei ani în care viața mea a fost un haos total. S-au liniștit lucrurile într-un final și pot răsufla ușurată. Sunt într-o relație. De două luni de zile am început să vorbim, să ne cunoaștem, să ieșim. Am rămas impresionată pentru că este un bărbat matur care știe să se comporte, este atent. Un bărbat care face anumite gesturi pe care mi le doream în relațiile anterioare. Începând cu gesturi mici și terminând cu gesturi mult mai mari. Se calculează și eu țin cont de toate aceste lucruri. Este un bărbat matur, știe să se comporte, este atent” , a susținut Iasmina Halas pentru CANCAN.RO.

Iasmina a povestit cu ce traume a rămas după cea mai recentă relație a ei. „Am trăit în teroare până acum în fosta relație. Cum se uita cineva la mine puțin mai insistent, cum era mare problemă. Eu nu vreau să mai ajung în situații de genul. Îmi doresc ca el să nu aibă gesturile pe care le avea fostul. Nu vreau să mai trăiesc în frica și teroarea în care eram până acum.

Eu îmi doresc ca bărbatul de lângă mine să fie respectat și nu aș da eu voie să mi se facă avansuri. Nu trebuie să existe astfel de gelozii. El îmi dă senzația de bărbat puternic, când sunt lângă el simt că nu are cum să-mi facă cineva rău”, a spus blondina.

Iasmina Halas, planuri de viitor cu iubitul! Vrea familie, dar își deschide și afacere: „Mă ajută el”

Bărbatul are grijă de ea și i-a demonstrat asta recent atunci când blonda a luat un virus care a ținut-o la pat două săptămâni. În tot acest timp, iubitul a fost cel care i-a fost alături. S-a întâmplat să mă îmbolnăvesc, iar el a avut grijă de mine. A insistat să vină la mine, să îmi aducă medicamente și să aibă grijă de mine. Știe să gătească, știe să facă de toate. Îmi dă senzația de bărbat puternic, când sunt lângă el simt că nu are cum să-mi facă cineva rău” .

Mai mult, blondina susține că bărbatul o sprijină din toate punctele de vedere, moral și financiar. Iasmina Halas își dorește să își deschidă un bussiness în domeniul de beauty și are parte de spijinul iubitului ei: „Mă gândesc la un viitor alături de el.Eu mă concentrez pe ce am de făcut pentru că el are bussiness-urile lui și se ocupă de ele. Eu vreau să fiu o femeie independentă și am în plan să îmi deschid un salon.

Sunt în discuții cu părinții mei, ei au un restaurant, au afacerea lor.Eu nu mă bag în treaba asta, îi las pe ei, eu vreau salon de make-up. Sunt pasionată de tot ce ține de înfrumusețare. Iubitul meu o să mă ajute, mai ales că relația o să devină din ce în ce mai serioasă. El m-a sfătuit să merg tot pe domeniul acesta al imobiliarelor, dar eu o țin pe a mea”, mai spune Iasmina Halas.

Blonda este nerăbdătoare să devină mamă după pierderea sarcinii: „Am îmbătrânit! Iau în serios treaba asta”

Și pentru că a avut norocul de a da peste un bărbat așa cum și-a dorit mereu, fosta lui Cristian Daminuță vrea să îl facă tată cât mai curând pe acesta. Deși bărbatul are 37 de ani, nu are încă niciun copil, iar chestiunea aceasta a fost discutată de cei doi în cuplu. Iasmina a scăpat din fosta relație abuzivă, iar acum parcă nici nu îi vine să creadă cum a dat norocul peste ea.

„Sunt fericită și liniștită după o perioadă foarte grea. El este exact ce îmi trebuia. E matur, e familist, nu are copii, face sală și nu are tatuaje. Tot ce mi-aș putea dori, mai puțin asta cu tatuajele pentru că eu le ador.Este ciudat și pentru mine să văd cât este de diferit. Să știi că i-am propus să ne facem tatuaje împreună, nu este împotriva acestui lucru.

Își dorește copii și eu la fel. Am îmbătrânit și eu, am 28 de ani și trebuie să iau în serios treaba asta.Până acum am considerat că nu sunt suficient de matură și că nu am lângă mine un bărbat suficient de responsabil și pe care să mă bazez. Nu aveam cum să-mi fac o familie cu un om de acel gen, ar fi fost un haos total.

Mereu mi-am dorit un bărbat care să fie stâlpul casei, să aibă copilul meu ce învăța de la el, să mă ajute în creșterea lui, în educarea lui. Eu consider că el ar putea să facă asta. Îmi doresc o fetiță și un băiețel” , a declarat Iasmina Halas.

