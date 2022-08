Fostul iubit al Iasminei Halas, la un pas de o tragedie în propria casă: ”Am auzit că cineva forțează plasa de la geam”

Fostul iubit al Iasminei Halas a trecut printr-o speriatură zdravănă. Mihai Florea a fost atacat în propria casă, în miez de noapte. Se pare că acesta urma să fie incendiat, însă a reușit să scape teafăr și nevătămat.

În cadrul unui interviu, Mihai Florea a povestit scenele halucinante petrecute chiar în propria casă. Înainte de atac, fostul iubit al Iasminei Halas a simțit că ceva nu este la locul lui, însa a sperat ca totul să fie o glumă proastă din partea unui prieten.

Fostul iubit al Iasminei Halas, la un pas de o tragedie în propria casă

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 2 dimineața. Mihai a observat cum cineva încearcă să-i forțeze plasa de țânțari de la geam. Când s-a dus la geam să vadă ce se întâmplă acesta a dat nas în nas cu atacatorul care se pregătea să arunce o sticlă în casă, cel mai probabil un cocktail Molotov (bombă incendiară artizanală, un amestec de anumite produse inflamabile):

„Era ora 2 și un sfert. Prietenii care erau în vizită la mine au plecat acasă, eu mi-am strâns toate lucrurile, m-am așezat pe canapea la televizor. (…) Aveam gemul deschis. Stăteam acolo și am auzit că cineva încearcă să forțeze plasa de țânțari, moment în care m-am ridicat în dreptul geamului. Când am pus mâna pe geam, am văzut în fața mea unul cagulat, cu sticla aprinsă în mână.

A vrut să lovească direct înăuntru, iar eu am văzut intenția și am închis geamul și a dat direct în geam. M-am dus în casă, am luat ce aveam eu pe acolo și am ieșit afară să văd despre ce era vorba. Văzând că nu mai e nimeni, am sunat să vină să-l găsească. (…) El se aștepta ca eu să dorm.”, a explicat fostul iubit al Iasminei Halas.

Mihai Flora: ”Persoana respectivă știa multe lucruri despre mine”

Mihai Florea suspectează că cel care a vrut să-i facă rău este o persoană apropiată. Acesta a mărturisit că înainte de atac a primit mai multe mesaje de la un necunoscut, acesta având destul de multe detalii din viața lui privată, fapt ce i-a părut suspect:

„Persoana respectivă știa foarte multe lucruri personale despre mine, că a creat o povestea care să mă facă să ies afară. S-a legat de o persoană din trecutul meu. Mi-a zis că persoana respectivă mi-a trimis un cadou, că ține la mine.

Am primit mesajele respective, am ieșit de trei ori afară, a patra oară când mi-a zis, am zis ”eu nu mai ies afară”. Eu sunt la parter, mă uit pe geam, văd că nu mai e nimeni. M-am gândit că e ceva suspect, dar m-am gândit că cineva vrea să-mi facă o glumă.”, a dezvăluit Mihai Florea, pentru Antena Stars.