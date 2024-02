Loredana Chivu rupe tăcerea, după ce CANCAN.RO a ”probat-o” cu fostul soț al Andei Adam: ”I-am cunoscut și fetița!” De cât timp sunt iubiți

Avem o nouă poveste de iubire în showbiz, iar protagoniștii sunt nimeni alții decât Loredana Chivu și fostul soț al Andei Adam. Așa cum chiar CANCAN.RO v-a prezentat în exclusivitate, asistenta păcătoasă și Sorin Nicolescu au fost surprinși în repetate rânduri împreună. Prima dată în Turcia, acum ceva timp și, recent, în timp ce luau prânzul pe stradă. Așa cum am putut remarca în imaginile pe care vi le-am prezentat în exclusivitate (vezi aici), Loredana și Sorin sunt destul de apropiați. Am fost curioși să aflăm dacă inima focoasei blonde a fost, din nou, săgetată de Cupidon. Și răspunsul este simplu: Da. Sorin Nicolescu a cucerit-o pe blondină, iar cei doi au o relație serioasă!

De cât timp se iubește Loredana Chivu cu Sorin Nicolescu! Relația nu este de ieri, de azi

Dragostea a bătut și la ușa Loredanei Chivu, iar blondina, care a trecut recent printr-un calvar din cauza fostului iubit care o ținea numai în procese, a decis să se deschidă în fața bărbatului care a curtat-o. Acest bărbat este nimeni altul decât fostul soț al Andei Adam, alături de care cântăreața are și o fetiță. Și, cum se știe că Sorin este un mare cuceritor, a reușit să-i intre în grații și Loredanei Chivu. Se pare că bărbatul are o afinitate pentru blondele sexy și celebre. Așa că i-a făcut vedetei marcaj strâns și, după câteva încercări, a reușit să o scoată la întâlnire.

( CITEȘTE ȘI: CINE ESTE ”URSULEȚUL”, NOUL IUBIT AL LOREDANEI CHIVU? A FOST ÎNSURAT CU O MEGA-VEDETĂ ȘI ARE CU EA O FETIȚĂ, DAR… CONDAMNAT LA 3 ANI DE PUȘCĂRIE!)

„Suntem împreună, suntem la începutul relației și sperăm ca totul să decurgă foarte bine. Suntem împreună de câteva luni. Întâi am început să ieșim, m-a curtat așa cum curtează orice bărbat o femeie. Mie nu prea îmi place să vorbesc de viața mea privată și nu prea am mai făcut asta”, a spus Loredana.

La începutul anului, așa cum CANCAN.RO vă prezenta, cei doi au fost în Turcia, unde au făcut ravagii în cunoscutul bazar din Istanbul. Ulterior, Loredana și Sorin au fost văzuți împreună la sala de fitness. Blonda a dezvăluit cum a reușit Sorin să o cucerească.

„Noi ne știm de mulți ani, ne-am văzut la evenimente diferite, ne cunoșteam, dar nu ne cunoșteam astfel încât să avem o relație. El a făcut primul pas. Eu nu fac niciodată primul pas, eu sunt de modă veche. El este cel care mi-a scris. Îmi place să fiu cucerită”, a declarat Loredana Chivu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Sorin a făcut-o pe Loredana Chivu să aibă, din nou, încredere în bărbați: „Este singurul bărbat!”

După aproape un an în care a trăit în teroare din cauza fostului partener, Loredana Chivu poate răsufla ușurată. Vedeta a scăpat de afaceristul din Arad care a dat buzna peste ea în casă, după ce a cerut un ordin de restricție împotriva lui. Acum, fosta asistentă tv se simte în siguranță alături de iubitul ei, Sorin. Ba mai mult, fosta asistentă păcătoasă ne spune că fostul soț al Andei Adam are exclusivitate: „Mi-a fost foarte greu să mai am încredere în bărbați după tot ce mi s-a întâmplat, dar am ales să dau o șansă relației. După rău, întotdeauna vine ceva bine. Nu mai vreau să vorbesc despre relația trecută, nu are niciun rost. Vorbesc doar despre prezent și ce este cel mai important, el este singurul bărbat din viața mea și doar asta contează” , a spus Loredana Chivu pentru CANCAN.RO.

( ACCESEAZĂ ȘI: ”REGINA OPERAȚIILOR ESTETICE” A TRECUT DE LA URUS ȘI ROLLS LA FAKE-URILE CELEBRULUI BAZAR DIN ISTANBUL)

Totul este serios! Vedeta i-a cunoscut fetița lui Sorin: „Și Anda Adam știe de relație”

Se pare că lucrurile sunt serioase între blondină și Sorin Nicolescu. Loredana a cunoscut-o pe fiica afaceristului și a Andei Adam, Evelyn și îi este tare dragă. Ba mai mult, toate lucrurile sunt roz în relația ei cu Sorin, mai ales că și Anda știe de existența ei în viața fostului soț.

„I-am cunoscut și fetița, desigur. Dacă suntem împreună este important să ne cunoaștem cu totul. Și Anda știe de relație, dar nu are rost să o aduc în discuție. Nu că aș avea ceva de împărțit cu ea, dar pur și simplu nu are rost să o aduc în discuție. Totul este bine și toată lumea este fericită”, a spus Loredana Chivu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.