Gheorghe Gheorghiu a dat cărțile pe față! A dezvăluit în ce stadiu se află relația cu soția lui, stabilită în America. Divorțează după doar doi ani?! “Invidioșilor le doresc să...”

La cei 69 de ani ai săi, cantautorul Gheorghe Gheorghiu admite că s-a născut într-o zodie norocoasă, lucru care se reflectă inclusiv în faptul că își permite să trăiască multe luni pe an departe de soția sa, fapt ușor neobișnuit.

La doi ani după ce și-a unit destinele cu Gabriela Băncescu, o altă brașoveancă, ca și el, dar care a ales de decenii să trăiască la New York, îndrăgitul nostru solist continuă să-și ducă traiul mai mult pe meleagurile noastre, decât pe cele nord-americane.

(NU RATA: CANCAN.RO nu l-a ”ratat”, Gheorghe Gheorghiu nu s-a ferit de adevăr! Deciziile importante pe care le va lua cât de curând: ”O să fac asta!”)

Gheorghe Gheorghiu a explicat pentru CANCAN.RO cum se întâmplă toate acestea în viața sa.

Căsătorit în Statele Unite, cantautorul Gheorghe Gheorghiu preferă mai mult tot România

„Am ales să trăiesc în continuare aici fiindcă asta e țara mea. Cei apropiați știu că-mi place să călătoresc, dar tot România e locul în care mă întorc, fiindcă e locul meu preferat. Aici am cele mai multe amintiri, cei mai mulți prieteni, aici mă simt acasă!”, a declarat Gheorghe Gheorghiu pentru CANCAN.RO.

Deși nu recunoaște pe deplin contrastul situației prin care trece după ultima căsătorie, artistul e de părere că nu toată lumea poate înțelege din exterior cât este de norocos pentru ceea ce i se întâmplă.

„Gabriela știe ceea ce fac, cum gândesc și-mi doresc și nu a încercat niciodată să mă oprească. Sunt extrem de norocos, dar și de fericit lângă ea! E de acord cu deciziile mele. Ne respectăm reciproc deciziile, așa că eu nu mă amestec în maniera în care ea înțelege să-și conducă propria afacere”, sună explicația solistului.

În plus, Gheorghe Gheorghiu are o explicație personală foarte puternică pentru ceea ce trăiește: „Ceea ce avem noi e mai mult decât o căsătorie. E o prietenie foarte puternică, e ceva ce ne leagă foarte tare! Mi-aș dori ca invidioșii să trăiască ceea ce am eu, fiindcă simt că e un mod de a trăi viața foarte profund!”.

Ca atare, Gheorghe Gheorghiu e decis să continue să trăiască pe ambele continente, european și nord-american, un număr cât mai mare de ani și de acum înainte.

„Pe la jumătatea lunii octombrie mă voi întoarce în Statele Unite, la New York. Mai sunt și pe acolo lucruri de văzut și de rezolvat, dar la anul în primăvară revin iar în România. Și voi continua să fac asta atâta vreme cât voi simți că pot!”, adaugă el.

Infirmă categoric zvonurile recente potrivit cărora și-ar fi pierdut vocea

Gheorghe Gheorghiu a infirmat categoric și zvonurile potrivit cărora și-ar fi pierdut mult din puterea corzilor vocale și ca atare cariera care i-a adus atâtea satisfacții ar fi pusă sub semnul întrebării.

(CITEȘTE ȘI: Anca Țurcașiu, în lacrimi: „Mergeam pe stradă și plângeam!”. Suferința pe care cântăreața a trăit-o după despărțirea de Gheorghe Gheorghiu)

„Am aflat și eu că se spune că nu mai pot cânta. Asta e o minciună. Nu mi-am propus să continui să câtn până la o vârstă anume, dar știu că mai pot face asta o vreme destul de lungă. Nu știu să vă spun acum cu siguranță cât, dar știu că am să continui. Vârsta a început să-și mai arate colții, ambitusul corzilor mele vocale nu mai e cel din tinerețe sau din anii maturității, dar epilogul e încă departe, vă asigur!”, sună profesiunea celui care nu ezită să afirme că a traversat cu mare succes o nouă vară de neuitat în România.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.