CANCAN.RO nu l-a ”ratat”, Gheorghe Gheorghiu nu s-a ferit de adevăr! Deciziile importante pe care le va lua cât de curând: ”O să fac asta!”

Aflat pe litoralul românesc, Gheorghe Gheorghiu s-a ales cu o afecțiune care, netratată, i-ar putea pune în pericol cariera. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artistul ne-a mărturisit că are probleme cu corzile vocale. El e decis să ia o pauză vocală, mai precis să nu vorbească absolut cu nimeni, cel puțin 15 zile, dar după ce va onora toate concertele pe care le are în agendă.

În vârstă de 69 de ani, Gheorghe Gheorghiu nu ne-a ascuns faptul că-și dorește să rămână pe scenă „până la adânci-bătrânețe”. Momentan, artistul își tratează problema pe care o are cu corzile vocale cu tinctură de propolis și-și așteaptă în România soția, după aproape trei luni în care nu a văzut-o, ea fiind nevoită să rămână în America, unde are un restaurant.

„Peste câteva zile va veni și soția în România”

CANCAN.RO: Ca-n fiecare vară, vă găsim din nou în România…

Sunt la mare, încă avem evenimente. Voi mai sta în țară până pe 4 octombrie.

CANCAN.RO: Nu vă e greu totuși ca dumneavoastră să fiți aici, iar soția peste Ocean?

Asta-i situația, nu avem ce face. Peste câteva zile va veni însă și soția în România.

CANCAN.RO: Vă priește să stați mai mult în țara natală?

Aici am amintirile, aici mi-am desăvârșit cariera, aici am oamenii pe care i cunosc. Am și-n America, e adevărat, dar nu se compară.

CANCAN.RO: Care vă sunt cei mai apropiați prieteni?

Am o mulțime de prieteni artiști aici, nașii, Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu, Romică Țociu, Cornel Palade.

Ce-l ține legat de America

CANCAN.RO: Luați în calcul să vă întoarceți definitiv în România?

Ne gândim la asta, o să vedem. Dar să venim împreună. Deocamdată soția are restaurantul la New York, care merge foarte bine. Și nu poate. Are clientela sa. Eu am și acum apartamentul în care am locuit 30 de ani. Niciodată nu m-am gândit să-l vând. Îmi place să mă duc în America, dar nu să stau doar acolo. N-aș putea să părăsesc România definitiv. Eu am dublă cetățenie, română-americană. Am evenimente, vin aici, mai plec acolo, iar mă întorc.

CANCAN.RO: Fiica dumnaevoastră locuiește tot în America. Cu ce se ocupă?

Fata e la San Francisco. Acum va lansa un nou brand de haine exclusiviste pentru artiști, pentru DJ de renume.

CANCAN.RO: Aveți concerte și-n America?

În America eu cânt doar pentru românii din comunitate.

Ce n-ar face nici măcar cu soția

CANCAN.RO: Ați fi dispus să urmați exemplul prietenului Romică Țociu și să participați la America Express?

Nu mă interesează. Nu mă pasionează, e prea greu să stai pe străzi, pe drumuri, să cauți unde să dormi, ce să mănânci. Nu-i stilul meu. Nici cu soția nu m-aș duce. Absolut cu nimeni.

CANCAN.RO: Pe ce se bazează o căsnicie reușită?

Încrederea e de bază într-o relație, mai ales într-o căsnicie. Important e ca ambii să aibă treabă și să nu aibă timp să se gândească la tot felul de porcării. Când nu ai ce face, încep să-ți încolțească în minte tot felul de prostii.

CANCAN.RO: Sunteți gelos?

Niciodată nu am fost. Merg pe încredere și e perfect.

CANCAN.RO: Credeți în refrenul „Și unde dragoste nu e, nimic nu e”?

Așa e. Dar și când nu e, nu e.

CANCAN.RO: Ați intrat într-o relație fără să iubiți?

Nu. Mereu am iubit, am fost îndrăgostit. Ca și acum.

Nevoit să ia o pauză vocală

CANCAN.RO: Cât timp vă mai vedeți pe pe scenă?

Până când se poate, nu mi-am propus o retragere la un moment dat. Mergem înainte, ne luptăm cu viața.

CANCAN.RO: Cum stați cu sănătatea?

Am ceva probleme cu vocea. Cred că de la efort sau de la băuturile reci, mi-au fost afectate corzile vocale. Dar îmi voi reveni.

15 zile nu va vorbi cu nimeni

CANCAN.RO: Luați vreun tratament anume pentru corzile vocale?

Tinctură de propolis. Tratamente normale, pe care ni le dau doctorii de specialitate.

CANCAN.RO: Veți face o pauză vocală?

Trebuie o pauză vocală, mai ales dacă ai corzile vocale afectate. O să fac asta, deocamdată nu mi-am permis.

CANCAN.RO: În ce anume constă?

Nu trebuie să vorbești deloc o perioadă, cel puțin 15 zile. Să stai și să scrii doar. Până acum nu am avut nevoie.

