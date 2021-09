Gheorghe Gheorghiu, nuntă cu 600 de invitați. “Costumul mi-l voi face acasă. Gabriela nu va purta rochie de mireasă”

Gheorghe Gheorghiu se însoară în SUA cu iubita lui, Gabriela Băncescu, una dintre cele mai respectate femei de afaceri din comunitatea de români din New York. Recent, în cadrul unui interviu, artistul a oferit câteva detalii despre marele eveniment.

Anul trecut, în decembrie, Gheorghe Gheorghiu și-a cerut iubita în căsătorie, iar în 2021 va avea loc nunta. Pregătirile au fost făcute, nașii cuplului urmând să fie Maria Dragomiroiu și soțul ei. Mirii se cunosc din copilărie, iar femeia este cu 15 ani mai mică decât viitorul soț.

(CITEȘTE ȘI: GHEORGHE GHEORGHIU, DEZVĂLUIRE SPUMOASĂ DESPRE VIITOAREA NEVASTĂ: ”CINEVA TREBUIE MUNCEASCĂ PENTRU CA EU SĂ STAU!” + ”AM FOST MEREU ANGAJATUL EI!”)

Gheorghe Gheorghiu este foarte atent la detalii și a ales să-și facă singur costumul. În zilele următoare va veni la Brăila, de unde va ridica tot ce a comandat.

“Aş fi putut desigur să aleg să mi-l cumpăr din Statele Unite, dar eu am vrut să mi-l fac acasă. Ca atare, chiar în zilele acestea, de început de septembrie, voi face mai multe vizite scurte la Brăila, acolo unde am găsit ceea ce-mi doream şi am dat comandă pentru viitorul meu costum. Va fi unul normal, negru, cu nimic ieşit din comun, fără briz-brizuri”, a spus Gheorghe Gheorghiu, potrivit impact.ro.

Gheorghe Gheorghiu, nuntă în SUA. “Nu va fi chiar tradițională”

Evenimentul o să fie unul fastuos. Deși ceremonia va avea loc în SUA, specificul o să fie cel românesc. La marele eveniment sunt așteptați în jur de 600 de invitați. Interesant este că Gabriela Băncescu nu va purta rochie de miresă, alegere cu care solistul a fost de acord.

“Gabriela a ales să nu poarte o rochie de mireasă, aşa cum tradiţional se face în asemenea ocazii. A fost alegerea ei, iar eu am respectat-o. De fapt, la vârsta noastră, nu va fi chiar o nuntă tradiţională, dintre acelea cu volănaşe şi tot felul de teme, dar va fi o nuntă mare, cu probabil 600 de invitaţi”, a mai adăugat solistul.

(VEZI ȘI: ANCA ȚURCAȘIU, DECLARAȚII COPLEȘITOARE: “AM SUFERIT, MERGEAM PE STRADĂ ȘI PLÂNGEAM”. ARTISTA A VORBIT DESPRE SUFLETUL EI PERECHE, GHEORGHE GHEORGHIU)