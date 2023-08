Anca Țurcașiu, în lacrimi: „Mergeam pe stradă și plângeam!”. Suferința pe care cântăreața a trăit-o după despărțirea de Gheorghe Gheorghiu

Puțini sunt cei care își mai amintesc că în urmă cu ani de zile o poveste de dragoste se înfiripa între Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu. În vremurile tinereții cei doi s-au iubit cu patimă, însă relația a adus multă suferință pentru Anca Țurcașiu. Inima acesteia a fost frântă și a fost nevoie de ceva timp pentru a da uitării totul. Care a fost motivul despărțirii celor doi?

Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu s-au iubit vreme de mai bine de patru ani. Chiar dacă între ei exista o diferență de vârstă de 16 ani, aceasta nu s-a simțit niciodată. Ea fiind mult mai matură pentru vârsta ei, iar el mult mai imatur. Tocmai această imaturitate a cântărețului a dus și la destrămare relației și la frângerea inimii Ancăi Țurcașiu.

Anca Țurcașiu: „Am suferit foarte mult”

Despre cel care i-a fost partener, Anca Țurcașiu are cum numai cuvinte de laudă, însă recunoaște că Gheorghe Gheorghiu i-a adus multă suferință. Timp de mai bine de patru ani cei doi s-au iubit, dar această iubire nu a fost una simplă pentru vedetă. Deși se simțea foarte bine lângă artist, nestatornicia acestuia a făcut ca multe lacrimi să curgă pe obrajii Ancăi Țurcașiu.

În cele din urmă, vedeta a decis că relația cu Gheorghe Gheorghiu îi face mai mult rău decât bine, așa că a pus punct. A fost o decizie grea, însă necesară. Despărțirea a sfâșiat-o pe Anca Țurcașiu, care a suferit mult. Chiar a decis să părăsească țara și să se rupă de tot pentru a reuși să îl uite pe cel pe care îl iubea.

„Relația mea cu el a durat vreo 4 ani. Era o diferență de 16 ani intre noi, dar el si acum e un copil mare, și atunci era mult mai copil decât mine. A fost o poveste frumoasă, dar era nestatornic și rebel, mult prea nestatornic și rebel pentru cumințenia și rigoarea mea, mi-am dat seama la un moment dat. Și s-a terminat… Am suferit foarte mult, dar ăsta a fost și motivul pentru care am plecat în America, într-un turneu de o luna de zile, ca să scap și să uit de suferință, pentru ca mi se părea nedrept ce trăiesc. Mergeam pe strada și plângeam”, a mărturisit Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu, urmărită de amintirea lui Gheorghe Gheorghiu

Călătoria în America a fost de bun augur pentru Anca Țurcașiu. Aceasta l-a cunoscut acolo pe Cristian Georgescu, cel care avea să îi devină soț. Însă, întâmplarea a făcut ca bărbatul să fie un fan al fostului iubit al vedetei.

Chiar în timpul unei întâlniri, Anca Țurcașiu a descoperit acest lucru. Căutând ochelarii iubitului în torpedoul mașinii aceasta a găsit o casetă cu Gheorghe Gheorghiu. Întâmplarea a lăsat-o fără aer timp de cinci minuta și a năucit-o.

„Și așa am rămas eu singură în mașină cu Cristi, pe scaunul din față. Și am mers nu știu câți kilometri și am stat de vorba și ne-am găsit un fir comun de a vedea lucrurile. Și, la un moment dat, ma roagă Cristi: Dă-mi și mie din torpedou ochelarii! Deschid torpedoul și ce crezi că-mi cade în mână?! O casetă cu Gheorghe Gheorghiu. Nu am avut aer cinci minute”, a mai dezvăluit Anca Țurcașiu.