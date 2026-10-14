Leguma care a devenit un lux în România. Prețul unui kilogram a ajuns la 30 de lei

Vremea capricioasă din această toamnă a adus recolte bogate de ciuperci de pădure în Bucovina, unde culegătorii spun că pot strânge zeci de kilograme într-o singură zi. Ghebele se găsesc acum atât în pieţe, cât şi în supermarketuri, iar preţul lor a ajuns la aproximativ 30 de lei pe kilogram.

Cei care merg la cules spun că există anumite semne prin care pot identifica ghebele comestibile.

„El trebuie să aibă puful ăsta deasupra. Noi îi spunem un fel de păr, deasupra. Sunt un fel care sunt asemănătoare, dar ele sunt galbene. Acelea nu sunt bune.”

Leguma care a devenit un lux în România

Pentru unii culegători, o ieşire reuşită în pădure poate însemna până la 60 de kilograme de ciuperci adunate într-o singură zi. În funcţie de zonă şi de condiţiile meteo, cantităţile diferă de la o perioadă la alta.

„Sunt creasta cocoşului pe timpul ăsta, râşcovi, şi cam atât sezonul acesta. Deci ce se adună cel mai mult sunt ghebele”, spune Turcu Anton, culegător.

Experienţa este esenţială atunci când vine vorba despre culesul ciupercilor de pădure, deoarece unele specii otrăvitoare seamănă foarte mult cu cele comestibile, notează ObservatorNews. Din acest motiv, persoanele care cunosc bine pădurea şi speciile locale sunt cele care se aventurează cel mai des la cules.

„Noi îi cunoaştem pentru că umblăm de mulţi ani. Se fac la trunchi de brad, la cioatele care sunt tăiate. Ele cresc în rădăcină”, menţionează Turcu Anton, culegător.

Prețul unui kilogram a ajuns la 30 de lei

Ciupercile de pădure se vând în pieţe cu aproximativ 30 de lei kilogramul şi sunt cumpărate în special de localnici, care le consumă proaspete sau le pregătesc pentru sezonul rece. Ghebele au devenit o prezenţă obişnuită pe tarabe, fiind folosite în numeroase preparate tradiţionale.

„Salată, că-s cu gogoşari şi oţetit un pic şi mai mult, îmi place ceva acru ca murătură, ca să spun aşa. Eu am munca cea mai grea, trebuie să îi curăţ. Iar soţia îi face umpluţi cu gogoşari, cu struguri, zacuscă şi cei mai mici îi punem la borcănel”, spun oamenii.

Ghebele şi-au făcut loc şi în meniurile restaurantelor, unde sunt folosite în diferite preparate. Bucătarii spun că acestea sunt apreciate inclusiv de persoanele care preferă alternative la carne.

„Fiind un produs destul de hrănitor pentru cei care sunt vegetarieni, le înlocuiesc carnea cu ciupercile. Le pot folosi fie la grătar, fie natur, fie făcute chiftele pentru a folosi imaginaţia, se aseamănă foarte mult cu produsele din carne”, menţionează Mărioara Hojbotă, bucătar şef.

În România cresc peste 1.600 de soiuri de ciuperci, dintre care aproximativ 400 sunt comestibile. Ciupercile comercializate în supermarketuri şi în pieţele autorizate trec prin controale înainte de a ajunge la vânzare. În 2024, consumul de ciuperci din România a depăşit 16.000 de tone.

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