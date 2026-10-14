Leguma care a devenit un lux în România. Prețul unui kilogram a ajuns la 30 de lei

Leguma care a devenit un lux în România. Prețul unui kilogram a ajuns la 30 de lei
Legume
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vremea capricioasă din această toamnă a adus recolte bogate de ciuperci de pădure în Bucovina, unde culegătorii spun că pot strânge zeci de kilograme într-o singură zi. Ghebele se găsesc acum atât în pieţe, cât şi în supermarketuri, iar preţul lor a ajuns la aproximativ 30 de lei pe kilogram.

Cei care merg la cules spun că există anumite semne prin care pot identifica ghebele comestibile.

„El trebuie să aibă puful ăsta deasupra. Noi îi spunem un fel de păr, deasupra. Sunt un fel care sunt asemănătoare, dar ele sunt galbene. Acelea nu sunt bune.”

Leguma care a devenit un lux în România

Pentru unii culegători, o ieşire reuşită în pădure poate însemna până la 60 de kilograme de ciuperci adunate într-o singură zi. În funcţie de zonă şi de condiţiile meteo, cantităţile diferă de la o perioadă la alta.

„Sunt creasta cocoşului pe timpul ăsta, râşcovi, şi cam atât sezonul acesta. Deci ce se adună cel mai mult sunt ghebele”, spune Turcu Anton, culegător.

Experienţa este esenţială atunci când vine vorba despre culesul ciupercilor de pădure, deoarece unele specii otrăvitoare seamănă foarte mult cu cele comestibile, notează ObservatorNews. Din acest motiv, persoanele care cunosc bine pădurea şi speciile locale sunt cele care se aventurează cel mai des la cules.

„Noi îi cunoaştem pentru că umblăm de mulţi ani. Se fac la trunchi de brad, la cioatele care sunt tăiate. Ele cresc în rădăcină”, menţionează Turcu Anton, culegător.

Prețul unui kilogram a ajuns la 30 de lei

Ciupercile de pădure se vând în pieţe cu aproximativ 30 de lei kilogramul şi sunt cumpărate în special de localnici, care le consumă proaspete sau le pregătesc pentru sezonul rece. Ghebele au devenit o prezenţă obişnuită pe tarabe, fiind folosite în numeroase preparate tradiţionale.

„Salată, că-s cu gogoşari şi oţetit un pic şi mai mult, îmi place ceva acru ca murătură, ca să spun aşa. Eu am munca cea mai grea, trebuie să îi curăţ. Iar soţia îi face umpluţi cu gogoşari, cu struguri, zacuscă şi cei mai mici îi punem la borcănel”, spun oamenii.

Ghebele şi-au făcut loc şi în meniurile restaurantelor, unde sunt folosite în diferite preparate. Bucătarii spun că acestea sunt apreciate inclusiv de persoanele care preferă alternative la carne.

„Fiind un produs destul de hrănitor pentru cei care sunt vegetarieni, le înlocuiesc carnea cu ciupercile. Le pot folosi fie la grătar, fie natur, fie făcute chiftele pentru a folosi imaginaţia, se aseamănă foarte mult cu produsele din carne”, menţionează Mărioara Hojbotă, bucătar şef.

În România cresc peste 1.600 de soiuri de ciuperci, dintre care aproximativ 400 sunt comestibile. Ciupercile comercializate în supermarketuri şi în pieţele autorizate trec prin controale înainte de a ajunge la vânzare. În 2024, consumul de ciuperci din România a depăşit 16.000 de tone.

CITEŞTE ŞI: Nu e o glumă! Cât costă o pastramă la grătar în Piața Obor, în octombrie 2026

Aflat în vacanță în Spania, Lucian Popa a rămas înmărmurit: Cât costă un kilogram de cartofi în supermarket. E de 11 ori mai scump ca în România!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri
Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Papa Leon, diagnosticat cu cancer pulmonar. Ce au anunțat medicii după operație
Papa Leon, diagnosticat cu cancer pulmonar. Ce au anunțat medicii după operație
Venit record din meditații, declarat la ANAF! Câți bani a câștigat un profesor din Timișoara
Venit record din meditații, declarat la ANAF! Câți bani a câștigat un profesor din Timișoara
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
Mediafax
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Călin Donca, implicat într-un accident. Afaceristul s-a lovit la cap după o manevră ratată: „Tot răul e un bine”
Click.ro
Călin Donca, implicat într-un accident. Afaceristul s-a lovit la cap după o manevră ratată: „Tot răul e un bine”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Digi24
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
go4it.ro
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.