Nu e o glumă! Cât costă o pastramă la grătar în Piața Obor, în octombrie 2026

Nu e o glumă! Cât costă o pastramă la grătar în Piața Obor, în octombrie 2026
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Piața Obor din București a devenit, în aceste zile, unul dintre punctele de atracție pentru iubitorii preparatelor tradiționale românești. Odată cu organizarea festivalului OctOBOR Fest, cumpărăturile obișnuite au fost înlocuite, pentru mulți vizitatori, cu opriri prelungite la grătare, unde pastrama sfârâie, micii se pregătesc pe loc, iar mustul proaspăt completează atmosfera de toamnă. Însă, dincolo de aglomerație și de preparatele care îi atrag pe pofticioși, prețurile sunt un detaliu important pentru cei care vor să se bucure de un prânz în stil tradițional.

Cât costă o porție de pastramă la Obor și ce alte preparate pot alege cei care ajung la festival? Prețurile diferă în funcție de ceea ce își doresc să mănânce vizitatorii, iar meniul include atât preparate din carne, cât și mâncăruri românești gătite după rețete cunoscute.

Cât costă pastrama la grătar în Piața Obor

Pastrama se numără printre vedetele meniului de la OctOBOR Fest, iar mirosul de carne rumenită atrage numeroși clienți la standurile cu preparate tradiționale. Cei care vor să încerce o porție de pastramă la grătar trebuie să plătească 70 de lei. Preparatul este unul dintre produsele care îi tentează pe vizitatorii veniți să descopere gusturile specifice târgurilor de toamnă, potrivit Observatornews.ro

Oferta este completată de mai multe specialități pregătite pe grătar. Cei care preferă alte variante pot opta pentru ceafă de porc, coaste, mici sau cârnați, în funcție de preferințe. De asemenea, meniurile includ preparate consistente, precum bulzul, sarmalele, balmoșul și fasolea cu ciolan.

Nici băuturile nu lipsesc din peisajul festivalului. Un pahar de bere costă 10 lei, iar mustul proaspăt completează oferta destinată celor care vor să se bucure de atmosfera de toamnă. În funcție de preparatele alese și de băuturile comandate, nota de plată poate crește considerabil, mai ales pentru cei care vin în grup și își doresc să încerce mai multe produse.

În timpul festivalului, cererea pentru preparatele tradiționale este ridicată, iar cozile se formează încă de la standurile cu mici și pastramă. Pentru mulți dintre cei prezenți, însă, timpul petrecut la rând face parte din experiența unei ieșiri la Obor, mai ales atunci când vremea și atmosfera îi îndeamnă să petreacă mai mult timp în aer liber.

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