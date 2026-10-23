Alex Gîlcă, băiat de casă! Ce îndatoriri are soțul Valeriei Lungu: „El îmi face plinul, el gătește, face cumpărăturile”

Valerie Lungu a dezvăluit cum și-a împărțit treburile casnice cu soțul său, Alex Gîlcă. Influencerita a povestit la un podcast cine gătește, cine face cumpărăturile și cine se ocupă de curățenie. Vedeta a recunoscut că partenerul său preia majoritatea responsabilităților de zi cu zi. În schimb, ea preferă să se ocupe personal de ordine și igienă.

Ce îndatoriri are soțul Valeriei Lungu

Valerie a declarat că soțul său este responsabil pentru mai multe activități din gospodărie. Alex Gîlcă duce gunoiul, gătește, face cumpărăturile și alimentează mașina. Influencerita și-a asumat, în schimb, curățenia locuinței.

„Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Pe jos nu, că avem două coșuri, la primul și la al doilea etaj, dar nu am nicio problemă. Eu sunt cea cu curățenia în casă. Eu am o problemă cu curățenia. Nu mă ridic din pat până patul nu este aranjat. Nu pun lenjeria dacă nu este călcată. La mine în casă este curat non-stop. Eu mă ocup de curățenie fără nicio problemă. Eu îi fac curat în dulapuri, spăl încălțămintea și așa mai departe. El nu se ocupă de casă când e vorba de curățenie.”

Cine face curățenia când Valerie Lungu este plecată

Deși preferă să se ocupe personal de ordine, Valerie a spus că responsabilitățile se schimbă atunci când pleacă de acasă. În acele perioade, Alex Gîlcă preia toată gospodăria. Cei doi locuiesc într-o casă foarte mare și primesc periodic ajutor suplimentar. O persoană vine o dată la două luni pentru curățenia generală.

„Mă ajută când eu nu sunt acasă și sunt plecată cu munca. Avem și o doamnă de serviciu, o dată la două luni, să mai facă o curățenie generală, că avem o casă imensă. Dacă nu sunt eu acasă, se ocupă el. Dacă sunt eu, el nu face curat, fac eu curat”, a mărturisit Valerie Lungu în podcastul moderat de Bursucu.

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