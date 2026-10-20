Câți lei a plătit Gabriela Cristea, ca să-și pună murături pentru iarnă: ”E mult?!”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au aprovizionat cămara cu bunătăți / Sursa foto: Colaj Cancan
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Gabriela Cristea a început pregătirile pentru sezonul rece, păstrând tradiția de a-și umple cămara cu bunătăți făcute în casă. Vedeta a ieșit la cumpărături împreună cu partenerul său, Tavi Clonda, de unde au ales legumele pe care le vor transforma în murături pentru iarnă.

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la piață, dezvăluind ce produse a ales pentru proviziile de sezon și ce sumă a plătit pentru toate cele cumpărate.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au făcut aprovizionarea

Pregătirile pentru sezonul rece sunt în toi în familia Gabrielei Cristea. Pentru a avea cămara plină cu bunătăți în lunile următoare, vedeta a plecat la piață alături de soțul ei, Tavi Clonda. Cei doi au ales mai multe ingrediente pentru murături, dar au pus în plase și câteva fructe.

De pe lista de cumpărături nu au lipsit castraveții, gogonelele, pepenii de dimensiuni mici, usturoiul și hreanul, toate necesare pentru preparatele pe care Gabriela le va pregăti acasă. Cuplul a făcut cumpărăturile de la un singur comerciant, care le-a oferit un preț mai bun pentru produsele alese.

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La plecare, Tavi Clonda a vorbit cu umor despre felul în care i s-au schimbat gusturile de-a lungul timpului. Dacă în copilărie prefera murăturile mai tari, acum apreciază și legumele mai coapte.

„Deci, când eram mic, îmi plăceau doar astea tari. Acum îmi plac și astea mai făcute”, a povestit soțul vedetei, în timp ce ducea spre mașină sacul încărcat cu legume.

Gabriela Cristea a intervenit și ea, explicându-le celor care o urmăresc că intenționa să pregătească o cantitate mai mică de murături în acest an.

„Așa e la murături. Am zis că pun puține”, le-a transmis vedeta fanilor săi.

Ce sumă a scos din buzunar vedeta pentru proviziile de iarnă

După ce au terminat de ales produsele pentru murături, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au aflat cât au de achitat. Valoarea inițială a cumpărăturilor s-a ridicat la 460 de lei, însă comercianta a redus prețul cu 10 lei, astfel că vedeta a plătit 450 de lei pentru toate produsele.

La scurt timp, Gabriela Cristea le-a cerut celor care o urmăresc pe rețelele de socializare să evalueze costul cumpărăturilor. Vedeta a vrut să afle dacă suma plătită li se pare justificată pentru cantitatea de legume și celelalte produse pe care le-a luat de la piață.

„Nu știu, e mult, e puțin, voi să spuneți”, a fost întrebarea adresată de Gabriela Cristea comunității sale online.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au cerut părerea internauților cu privire la cheltuieile din piață / Sursa foto: Social media

Cum au reacționat internauții la postarea prezentatoarei TV

Postarea Gabrielei Cristea a generat numeroase comentarii din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online. O parte dintre aceștia au considerat că cei 450 de lei reprezintă un preț acceptabil pentru produsele cumpărate. În același timp, alții au felicitat-o pe vedetă pentru alegerea de a face cumpărături de la comercianții din piață.

Unii internauți au apreciat și preocuparea Gabrielei pentru gospodărie, remarcând diversitatea preparatelor pe care aceasta le pregătește pentru familia sa.

„Bravo, sunteți extraordinari de gospodari, iar Gabriela este deosebită, pregătește/gătește toate felurile de mâncare, prăjituri și murături. Bravo vouă, felicitări!”, a scris un urmăritor.

Un alt comentariu a evidențiat importanța sprijinirii producătorilor locali și a micilor afaceri:

„Respect pentru faptul că susțineți micii comercianți, producători! Cea mai bună marfă o găsiți la piață și la aprozarele mici!”.

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