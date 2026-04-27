O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio

Serioa despărțirilor din showbiz continuă cu Andreea Perju. Se pare că anul 2026 este anul în care multe cupluri se despart, iar cei care s-au înscris rapid în acest trend sunt Andreea Perju și fostul ei iubit. Cei doi și-au spus adio, iar actrița este, din nou, o femeie singură. Detaliul care a dat-o de gol.

Recent, Andreea Perju s-a bucurat de o vacanță exotică în Sri Lanka. Experiența a fost una inedită, iar actrița și-a încărcat din plin bateriile. Aceasta a povestit despre vacanța sa în cadrul unei emisiuni, însă un detaliu interesant a atras atenția.

Printre declarațiile făcute de actriță, fanii s-au oprit asupra uneia importante, care anunță despărțirea de iubit. După divorțul de tatăl fiicelor sale, ce a avut loc în urmă cu patru ani, Andreea Perju și-a refăcut viața și părea că totul merge bine în noua relație. Cuplul a ales să își trăiască fericirea departe de ochii curioșilor, însă se pare că acum povestea frumoasă a ajuns la final.

„N-am ales eu cazarea, a ales-o fostul meu iubit. Din acest punct de vedere, fostul meu iubit a fost beton. A înţeles ce-mi place şi doar el se ocupa de cazări”, a declarat Andreea Perju, în cadrul unei emisiuni.

Andreea Perju, vacanță de vis

De asemenea, Andreea Perju a vorbit și despre vacanța din Sri Lanka. A fost cucerită de peisajul exotic și s-a relaxat din plin. S-a bucurat de natură, de preparatele delicioase și de atmosfera de vacanță.

„Exceptând traficul, este o ţară în care nu se fură. Este o ţară în care nu m-am simţit în pericol deloc. Ei sunt foarte credincioşi. […] Au o curăţenie şi o linişte pe care ţi-o transmit şi ţie. Am mâncat foarte multe fructe exotice. Am avut o cazare în junglă. Acolo stai şi dormi şi te bucuri de natură. Am vrut să stau şi să mă bucur. Veneau maimuţele. Le vedeai din pat. […] Am văzut plantaţii de orez şi am fost la elefanţi”, a mai spus Andreea Perju.

