Andreea Perju, dezvăluiri despre umilințele îndurate de Mihaela Rădulescu: „Familia lui se comportă ca și cum ea a fost doar o pasageră”

Andreea Perju a rupt tăcerea. Actrița a oferit, recent, mai multe explicații cu privire la situația tensionată din jurul Mihaelei Rădulescu, dar și despre reacțiile apărute în familia lui Felix Baumgartner. Vedeta a precizat faptul că, dincolo de aparențe, pe primul loc rămân legăturile și conexiunile dintre oameni, mai ales felul în care acestea sunt trăite.

După aproape 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a făcut mai mult dezvăluiri neașteptate. În același timp, Andreea Perju a făcut trimiteri la zvonurile legate de case, bani și acuzațiile apărute în ultima vreme, dar și despre relația pe care o are cu Mihaela Rădulescu.

La ce umilințe a fost supusă Mihaela Rădulescu

Andreea Perju a scris un mesaj emoționant, în mediul online. Ea s-a raportat la relația dintre Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu. Declarația prin care a vorbit despre iubire, loialitate și despre felul în care sunt înțelese relațiile din exterior, a atras repede atenția internauților.

Actrița a precizat că în afara lucrurilor materiale, adevărata valoare rămâne conexiunea dintre oameni și anii trăiți împreună.

„Dincolo de bogățiile lumești, există relațiile care sunt menite să inspire. Așa e cea despre care am ales să vorbesc azi. Și tare nefericiți sunt cei din familia LUI care n-au înțeles că în ultimii 11 ani, EL a trăit și împărțit viata cu EA. EA care a fost necondiționat acolo, EL care a fost necondiționat pentru EA. Fericiți cei care ajung să trăiască o astfel de poveste în viață. SUS ne ducem cu ce am adunat în suflet, bogățiile lumești le lăsăm moștenire. De multe ori, unora care habar n-au să le aprecieze.”, a relatat Andreea Perju.

Andreea Perju: „umanitatea lipsește”

Într-un mesaj extins, actrița a vorbit despre felul în care o poveste de dragoste poate fi înțeleasă de cei din jur. Ea a adăugat că uneori realitatea dintr-un cuplu este mai profundă decât se vede din exterior.

„Când umanitatea lipsește și la case mai mari… Există tot felul de relații. Azi voi vorbi despre cele de iubire și, teoretic, despre cele de familie. De ce zic teoretic? Pentru că, de multe ori, dacă nu e familia ta ci a iubitului, s-ar putea să realizezi că tu nici nu ai existat pentru ei deși…”, și-a început actrița mesajul.

Mihaela Rădulescu, doar o pasageră în viața fostului partener

„Dar să revenim la relația de iubire. Sunt felurite forme de relații de iubire. Unele bazate pe o libertate dusă la extrem, altele pe co dependență, altele pe respect, altele pe a construi în doi iar lista poate continua mult și bine potrivindu-se perfect proverbul „Câte bordeie atâtea obiceie”. Însă există unele, rare ce-i drept, care crează speranță și din care cred că sunt inspirate și filmele alea de dragoste iconice la care aș putea să mă uit continuu și să mă emoționez de fiecare dată. O tragedie care mișcă pe toată lumea dar mai ales pe EA. EA care rămâne demnă, în picioare, nu se târăște să demonstreze cât l-a iubit. Nu sare la gâtul nimănui că are pretenții, trăiește în continuare pentru el. Găsește puterea să se ocupe de tot ce e necesar pentru al aduce ACASĂ acolo unde el își va dormi somnul veşnic și totuși… .apare familia lui. Familia care, dintr-o dată uită că EA a fost lumina ochilor lui. Că a iubit-o cu disperare. Că înainte de tragedie, EI i-a spus ultimul „te iubesc”… apare familia lui care are drepturi și se comporta ca și cum ea a fost doar o „pasageră” prin viața lui”, a scris Andreea Perju.

