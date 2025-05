Detaliul care nu se știa despre iubitul Andreei Perju! Când vor ajunge la Starea Civilă?

Divorțul de tatăl fiicelor sale nu a destabilizat-o, ci, dimpotrivă, a scos la iveală faptul că este o femeie puternică și responsabilă. De doi ani, a ieșit soarele și pe strada actriței. Și-a găsit jumătatea, pe Alex, despre care spune că este un om bun, atent, special, care a apărut în viața ei la momentul potrivit. Îndrăgostiții au celebrat aniversarea În Italia, la Florența, semn că detaliile fac diferența în relația lor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andreea a vorbit deschis despre relație și dacă vor ajunge la Starea Civilă, scoțând la iveală un detaliu neștiut despre iubit. La fel ca și ea, și Alex a mai fost căsătorit.

Viața Andreei Perju pare completă. Pe plan profesional, îmbină armonios actoria cu afacerile – ea deținând două restaurante cu specific italian. Iar pe plan personal, actrița și-a găsit fericirea alături de Alex, bărbatul care a cucerit-o cu felul lui de a fi și care a știut să se integreze perfect în familie, având în vedere că Andreea are două fete: Ada și Mara, cu care el se înțelege bine.

Andreea Perju: “Atât eu, cât și el am mai trecut o dată pe acolo, știm cu ce se mănâncă”

CANCAN.RO: Ai primit acum ceva vreme inelul de logodnă. Există planuri în acest sens legate de oficializarea relației la Starea Civilă?

Andreea Perju: În momentul de față eu trăiesc foarte mult în prezent și mă bucur de ceea ce mi se întâmplă, fără să-mi fac foarte multe planuri din punctul ăsta de vedere. Adică atât eu, cât și el am mai trecut o dată pe acolo, știm cu ce se mănâncă. Și cred că mai important, adică relația oricum e oficializată, mai important decât niște acte, este ceea ce se întâmplă între noi și ceea ce trăim în momentul de față.

Citește și: Andreea Perju, cunoscuta actriță și model, face dezvăluiri despre iubit, pasiune, business și… Ultima schimbare: ”E verde și rotativ!”

Andreea Perju: Nu niște acte leagă oamenii, uneori chiar îi încurcă. Cred că respectul, iubirea, comunicarea, astea sunt lucrurile care țin o relație sănătoasă. Pentru că, drept dovadă, iată, am fost și cu acte și în momentul în care ceva nu mai funcționează sub nicio formă, cu acte, fără acte, unii dintre noi alegem să mergem mai departe.

Andreea Perju: “Mara e pentru prima dată în fața unui examen serios”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim și despre provocările alături de ficele tale.

Andreea Perju: La mine limitele sunt foarte clar trasate și ele știu că avem limite, nu e nimic fără limite. Mara este pe ultima sută de metri că are această evaluare națională.

Se pregătește deja de un an, se pregătește constant și e foarte serioasă. Eu am foarte multă încredere în ea, dică uneori mi se pare că eu am mai multă încredere în ea decât are ea în ea. Dar e normal că eu sunt mama și sunt adult, ea e copilul și e pentru prima dată în fața unui examen serios. Recent a fost să-și aleagă rochia de banchet și pantofii și mi s-a părut superb. Nu-mi vine să cred că am ajuns în punctul în care fetița mea cea mică a devenit mare și are primul ei banchet adevărat, banchetul final de clasa a VIII-a. Sunt lângă ele, ele știu că sunt lângă ele, știu că le susțin foarte mult.

Cred în comunicare, în comunicarea în orice relație pe care o am. Cheia succesului unei relații este comunicarea. În momentul în care ai atâta încredere în cel de lângă tine să poți să îți exprimi orice sentiment, chiar și pe cele mai puțin bune sau pozitive, în momentul ăla poți să muți munții din loc și știi că poți să treci mai departe, indiferent cât de greu ar fi.

Andreea Perju: “Trăiesc intens emoțiile ei și încerc să rămână puternică”

CANCAN.RO: Multă baftă la examen!

Andreea Perju: Mulțumim! Să ne țineți pumnii pentru că este examenul ei, dar eu ca o mamă…

CANCAN.RO: Îl trăiești și tu intens!

Da, trăiesc intens emoțiile ei și încerc să rămână puternică pentru că știu că ea are nevoie să simtă că e acolo cineva să fie stâlp, dar am foarte multă încredere în ea. Este un copil care a învățat enorm, care învață enorm, care nu s-a lăsat deloc pe tânjală și chiar cred că va avea un rezultat foarte bun.

Foto: Instagram

Citește și: Andreea Perju a “înflorit” după divorț! Ce investiție a făcut. „Eram fascinată de Toscana și am început proiectul”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.