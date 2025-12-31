Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker și 5 din 40

Miercuri, 31 decembrie, Loteria Română va organiza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, oferind participanților șansa de a câștiga premii importante la mai multe jocuri. Pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, se vor desfășura două extrageri: una principală și una suplimentară, ceea ce crește semnificativ șansele de câștig pentru jucători.

În cadrul tragerilor suplimentare, fondul de câștiguri pentru categoria I a fost majorat, urmând ca la Loto 6/49 suma să fie suplimentată cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 50.000 de lei. Această decizie urmărește atragerea unui număr mai mare de participanți și creșterea premiilor puse în joc, în contextul în care extragerile speciale de sărbători sunt printre cele mai populare ale anului.

Surprize uriașe la Joker și 5 din 40

Prețurile biletelor pentru variantele simple de joc rămân similare celor obișnuite, respectiv: 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus și 2 lei pentru Super Noroc. În plus, reporturile acumulate până la această dată oferă sume atractive care pot atrage un număr semnificativ de participanți.

Pentru Joker, reportul la categoria I depășește 44,23 milioane de lei, ceea ce reprezintă peste 8,69 milioane de euro. În cazul Loto 6/49, premiul principal reportat este de peste 8,7 milioane de lei, aproximativ 1,7 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 4,85 milioane de lei, echivalentul a peste 954.400 de euro.

De asemenea, la Noroc Plus, premiul la categoria I este de peste 75.900 de lei, iar la Loto 5/40, categoria a II-a se află în raport cu un câștig reportat de peste 71.800 de lei. Super Noroc înregistrează un report cumulat de peste 140.000 de lei, echivalentul a aproximativ 27.500 de euro. Toate aceste valori indică faptul că extragerile de Anul Nou vor oferi sume considerabile pentru cei care își încearcă norocul.

Tragerile speciale nu sunt o premieră pentru finalul de an. La extragerile speciale Loto de Crăciun, organizate pe 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 4,59 milioane de lei. Printre câștigurile înregistrate s-au numărat și premii importante la Loto 5/40 și Joker. La ultima extragere a Loto 5/40 s-a înregistrat câștigul premiului de categoria I, în valoare de 1.455.398,80 de lei, biletul fiind jucat la o agenție din Sectorul 4 al Bucureștiului. În același timp, la Joker, premiul de categoria a II-a a fost de 354.879,03 lei, obținut printr-un bilet jucat online.

