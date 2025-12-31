Acasă » Știri » Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker și 5 din 40

Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker și 5 din 40

De: Anca Chihaie 31/12/2025 | 11:19
Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker și 5 din 40
Surprize uriașe la Joker și 5 din 40 de Anul Nou/ sursă: colaj Pexels

Miercuri, 31 decembrie, Loteria Română va organiza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, oferind participanților șansa de a câștiga premii importante la mai multe jocuri. Pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, se vor desfășura două extrageri: una principală și una suplimentară, ceea ce crește semnificativ șansele de câștig pentru jucători.

În cadrul tragerilor suplimentare, fondul de câștiguri pentru categoria I a fost majorat, urmând ca la Loto 6/49 suma să fie suplimentată cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 50.000 de lei. Această decizie urmărește atragerea unui număr mai mare de participanți și creșterea premiilor puse în joc, în contextul în care extragerile speciale de sărbători sunt printre cele mai populare ale anului.

Surprize uriașe la Joker și 5 din 40

Prețurile biletelor pentru variantele simple de joc rămân similare celor obișnuite, respectiv: 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus și 2 lei pentru Super Noroc. În plus, reporturile acumulate până la această dată oferă sume atractive care pot atrage un număr semnificativ de participanți.

Pentru Joker, reportul la categoria I depășește 44,23 milioane de lei, ceea ce reprezintă peste 8,69 milioane de euro. În cazul Loto 6/49, premiul principal reportat este de peste 8,7 milioane de lei, aproximativ 1,7 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 4,85 milioane de lei, echivalentul a peste 954.400 de euro.

De asemenea, la Noroc Plus, premiul la categoria I este de peste 75.900 de lei, iar la Loto 5/40, categoria a II-a se află în raport cu un câștig reportat de peste 71.800 de lei. Super Noroc înregistrează un report cumulat de peste 140.000 de lei, echivalentul a aproximativ 27.500 de euro. Toate aceste valori indică faptul că extragerile de Anul Nou vor oferi sume considerabile pentru cei care își încearcă norocul.

Tragerile speciale nu sunt o premieră pentru finalul de an. La extragerile speciale Loto de Crăciun, organizate pe 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 4,59 milioane de lei. Printre câștigurile înregistrate s-au numărat și premii importante la Loto 5/40 și Joker. La ultima extragere a Loto 5/40 s-a înregistrat câștigul premiului de categoria I, în valoare de 1.455.398,80 de lei, biletul fiind jucat la o agenție din Sectorul 4 al Bucureștiului. În același timp, la Joker, premiul de categoria a II-a a fost de 354.879,03 lei, obținut printr-un bilet jucat online.

Rețeta de salată cu ciuperci și maioneză de Revelion a bulgăroaicelor. Invitații se vor bate pe ea! 

Anul Nou în Roma Antică: de unde provin tradițiile Revelionului de astăzi 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara
Știri
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a…
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Știri
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
Digi24
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine ...
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ...
Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ianuarie
Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care ...
Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care îi va face să sufere
Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la ...
Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la bodegă, te duceai cu zugravi”
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie ...
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Vezi toate știrile
×