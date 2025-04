Andreea Perju, cunoscuta actriță și model, face dezvăluiri despre iubit, pasiune, business și… Ultima schimbare: ”E verde și rotativ!”

Andreea Perju a început anul cu multe schimbări. A schimbat prefixul, s-a axat din ce în ce mai mult pe afacerile sale cu restaurantele și se concentrează pe familie și pe relația cu partenerul ei. Așa cum știm, actrița trăiește o poveste de dragoste de peste un an, iar pe iubit îl ține departe de ochii curioșilor, cel puțin pentru moment. Discreți cu viața personală, cei doi se înțeleg de minune și au planuri serioase. Totuși, actrița și iubitul ei nu amestecă lucrurile, astfel că nu-l implică pe bărbat în afacerile sale. De ce a luat această decizie, aflați de la Andreea, în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO.

Andreea Perju s-a făcut remarcată ca actriță datorită talentului și carismei pe care le posedă cu brio. Vedeta i-a fermecat pe toți care au văzut-o la teatru sau pe micile ecrane, însă de la un timp, viața sa profesională s-a dus mai mult în zona bussinessului. Așadar, blonda s-a axat mai mult pe restaurantele pe care le deține în Capitală. Și dacă în viața profesională totul merge strună, și în cea personală lucrurile sunt roz pentru Andreea Perju. Iubitul ei, alături de care are o relație de peste un an, o sprijină și îi este alături cu tot ce poate, știind de la început în ce se bagă, exact așa cum ne-a povestit și vedeta. Totuși, există un aspect unde cei doi nu vor deloc să încurce lucrurile: mai exact, afacerile vedetei.

Partenerul Andreei Perju face față cu brio, dar actrița nu îl implică în afacerile sale: „Nu încurcăm lucrurile”

CANCAN.RO: Mă întâlnesc cu Andreea Perju la un eveniment foarte frumos, mă bucur să te văd. Ce faci?

Andreea Perju: Bine, mă bucur mult să iau parte la acest eveniment pentru că vorbim despre un brand de mobilier pe care îl apreciez și mă bucur că au redeschis showroom-ul.

CANCAN.RO: Ți-a atras ceva atenția? Ai de gând să schimbi lucruri prin casă?

Andreea Perju: Da, un fotoliu rotativ verde și știu deja unde îl pun. În general sunt un om eficient, probabil e și de la zodie și nici nu am timp să pierd timpul, am învățat să fac totul pe repede înainte.

(VEZI ȘI: Au secat lacrimile după divorț! Fosta parteneră a lui Mihai Bendeac iubește din nou. “Asta mi-am dorit”)

CANCAN.RO: Ești o persoană hotărâtă, ești destul de spontană și peste tot, eu te întâlnesc destul de des. Partenerul tău ține pasul?

Andreea Perju: Partenerul meu pare că face față cu brio pentru că a știut exact pe cine ia. Eu nu am fost altceva decât ceea ce știți că sunt, actriță, în fața camerelor de o jumătate de viață, și pe lângă asta, cu bussiness, cu copii, cu tot ce am.

CANCAN.RO: Cum merge afacerea cu restaurantele?

Andreea Perju: Afacerea merge bine, cel de-al doilea copil al meu din Aviatorilor merge bine, nu are nici un an, așa că este foarte bine, deja merge de-a bușelea. Celălalt are o vechime de nouă ani și dorința mea este să nu dezamăgim pe nimeni. De asta nu sunt atât de activă și nu mă vezi în multe spectacole de teatru pentru că este important să plec de la restaurant mult. Un spectacol de teatru înseamnă cel puțin ca în ultimele două săptămâni înainte de spectacol să stai acolo zi lumină, iar eu nu vreau să încurc pe nimeni.

CANCAN.RO: Cred că și financiar lucrurile stau bine din moment ce ai ales așa?

Andreea Perju: Da, e un bussiness care îmi aduce și satisfacție financiară, dar este și o mare responsabilitate, având în subordine 17 oameni. E un bussiness de familie care fără suflet nu ar putea funcționa.

CANCAN.RO: Se implică și partenerul tău în bussiness?

Andreea Perju: Nu încurcăm lucrurile, ne sfătuim pentru că pentru mine o relație este extrem de importantă și mereu am fost un cal de cursă lungă, contează mult pentru mine familia, discutăm, ne sfătuim, dar nu vreau să încurc lucrurile sub nicio formă.

„Oamenii care au fost parteneri de afaceri, au ajuns să se despartă urât”

CANCAN.RO: Nici dacă ați avea un bussiness la care vă pricepeți fiecare pe o anumită zonă?

Andreea Perju: Nu cred în asta, cred că este foarte important ca în momentul în care ajungi să faci bussiness cu partenerul tău, cu atât mai mult cu cât bussinessul devine de succes, acesta va deveni subiectul principal în familie și atunci se va pierde conexiunea dintre voi și nu vreau acest lucru. Pentru mine este important atunci când ajungem acasă acel bonding (n.r apropiere) cu el, cât și cu fetițele și cu pisoii. Să ne relaxăm, să ne bucurăm de o muzică bună, să facem lucruri care nu au legătură cu bussinessul. Din tot ce am văzut eu de-a lungul timpului, oamenii care au fost parteneri de afaceri, au ajuns să se despartă și s-au despărțit și foarte urât și nu mă interesează lucrul acesta.

(ACCESEAZĂ ȘI: Şi-a refăcut viața după divorț, iar acum… Andreea Perju a dat vestea despre al treilea copil: „Mă pune pe gânduri”)

CANCAN.RO: Ești genul de persoană care dacă are o zi grea discută cu partenerul, cu fetele? Sau preferi să lași să treacă un timp ca să nu-i încarci?

Andreea Perju: Contează mult situația. Sunt momente în care am nevoie de timpul meu cu mine să pot să analizez situația și să văd care sunt soluțiile, însă am învățat că din orice situație, chiar dacă pare negativă, sigur are și o parte pozitivă și da, îmi place să vorbesc cu cei foarte apropiați despre diverse situații, comunicarea este primordială în familie pentru că îmi doresc niște copii care dacă la un moment dat se vor confrunta cu o anumită situație, vor putea să vorbească despre ea deschis, nu vor ascunde, consumând multă energie negativă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.