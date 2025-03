Şi-a refăcut viața după divorț, iar acum… Andreea Perju a dat vestea despre al treilea copil: „Mă pune pe gânduri”

Andreea Perju este o mamă tânără și are două fete mari: Mara în vârstă de 15 ani și Ada de 11 ani. În urmă cu câțiva ani, actrița și tatăl fiicelor sale au divorțat, fiecare alegând propriul drum. De doi ani, vedeta și-a refăcut viața și este fericită alături de iubitul ei, care s-a integrat perfect în familie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andreea Perju ne-a vorbit despre modul cum a ajutat-o terapia să înțeleagă mai bine nevoile fetelor sale, dar și cât de fermă este în deciziile pe care le ia în calitate de mamă. Actrița ne-a vorbit și despre dorința mezinei sale de a avea un frățior sau o surioară, dar și cum vede ea acest scenariu, legat de al treilea copil, la vârsta de 40 de ani, pe care a împlinit-o la începutul acestui an.

Andreea Perju a adus-o pe lume pe Mara, fiica ei cea mare, când avea 25 de ani, iar 4 ani mai târziu, familia se mărea cu încă o fetiță, Ada. De-a lungul timpului, Mara a fost categorică susținând ideea că formula alături de Ada este cea potrivită, în timp ce mezina și-a dorit mereu să fie cineva mai mic ca ea. Acest lucru nu s-a întâmplat doar în perioada în care familia era completă. Iată că și în prezent, ea și-a păstrat dorința legată de un bebeluș. În schimb, Andreea Perju consideră că ar fi diferența foarte mare între copii, dar nu spune niciodată „niciodată”.

Andreea Perju: “E o tehnică pe care o abordez în toate relațiile”

CANCAN.RO: Cum reacționezi în situații stresante? Numeri până la zece înainte să răspunzi sau dacă nu ai răspuns tocmai potrivit îți ceri scuze ulterior?

Andreea Perju: Să știi că eu sunt o fire vulcanică, dar cu ajutorul terapiei și cu ajutorul conștientizării unor lucruri am învățat. Nu-mi iese în proporție de 100% dar îmi iese în proporție de 90%. Am învățat să trag aer în piept și să spun: sunt foarte nervoasă, te rog, hai să vorbim după ce mă liniștesc. Adică e o tehnică pe care o abordez în toate relațiile.

Putem să luăm foc foarte ușor. Din păcate, cuvintele pe care le aruncăm la nervi pot să rănească foarte tare și nici nu prea mai poți să ștergi cu buretele, că nu știi de fapt ce rană îi deschizi celui de lângă tine. Ori că vorbești de prieteni, de copiii, de iubit, de soț, mamă, tata etc. Indiferent de relație, poți să arunci cu niște vorbe și ulterior, chiar dacă îți ceri scuze, nu mai poți să ștergi vorbele pe care le-ai aruncat.

Andreea Perju: “Știu că va veni un moment în care vor înțelege de ce s-a întâmplat așa și nu cum și-au dorit ele”

CANCAN.RO: Cu fetele reușești să te faci înțeleasă de la început când vor ceva și nu renunță la idee sau cumva încerci să lași de la tine, să găsești calea de mijloc?

Andreea Perju: Aș spune că găsesc o cale de mijloc, dar recunosc că-mi este și foarte greu să le refuz lucruri. Însă, de obicei, am învățat că în momentul în care spun “nu“ trebuie s-o țin până la capăt. Și, din păcate, nu e foarte simplu, pentru că ele sunt destul de insistente. Însă în momentul în care apuc să spun “nu“ pe ceva sau în momentul în care nu știu, s-a întâmplat o situație care are nevoie de consecințe, odată ce am apucat să spun ceva, mă țin de ceea ce am spus.

Eu nu cred în ideea asta: îmi doresc să fiu cea mai bună prietenă cu copiii mei, nu cred. Ele au prieteni de vârsta lor, eu sunt adult, sunt părintele lor, sunt mama lor și sunt responsabilă pentru tot ce înseamnă evoluția, creșterea și protecția lor.

Și atunci am înțeles chestia asta. Văd în jurul meu că se poartă, vrem să fim cele mai bune prieteni. Nu cred în asta pentru că în momentul în care tu vrei să fii cea mai bună prietenă cu fetița ta, eu am fete, asta înseamnă că tu te cobori ori la 11 ani, ori la 15 ani, deci nu mai ai cum. Și atunci pentru copil, tu nu mai ești nici autoritate și pare că îi schimbi un pic valorile și percepția despre relație. Deci asta încerc eu să fac în momentul în care am apucat să spun un lucru, chiar dacă uneori par o mamă uncool, prefer să duc până la capăt pentru că știu că va veni un moment în care vor înțelege de ce s-a întâmplat așa și nu cum și-au dorit ele atunci când au bătut cu piciorul în podea.

Andreea Perju: “Am realizat că problema nu-i la copil, e la mine”

CANCAN.RO: Când ai apelat, prima oară, la terapie? Când a simțit nevoia să vorbești cu cineva care să fie obiectiv?

Andreea Perju: Prima oară când am simțit nevoia să vorbesc cu cineva a fost când Mara avea 11 luni și începuse să scoată prin casă tot felul de chestii. Aveam o mobilă tip japonez, foarte joasă și, dacă în primă fază mi s-a părut foarte drăguț, ea scotea, eu le puneam la loc, ea scotea și a devenit foarte obositor. Și atunci ăla a fost momentul în care eu am realizat că problema nu-i la copil, e la mine și că e momentul să văd ce e de făcut. Și m-am dus.

Atunci am început prima dată să merg la un terapeut și mi-aduc aminte că din prima ședință mi-a explicat ce se întâmpla cu Mara la vârsta aceea și că e foarte important. Ea descoperea lumea și ea percepea totul ca pe un joc, pe când eu îl percepeam ca pe altceva, ca pe ordine dezordine. La mine erau blocajele. La mine se întâmplau niște lucruri care n-aveau legătură cu copilul meu, cu Mara, aveau legătură cu mine, Andreea, copilul Andreea.

Andreea Perju: “Ada și-ar dori în orice moment”

CANCAN.RO: Erai și o mamă tânără.

Andreea Perju: Aveam 25 de ani. Mă bucur că împreună cu ele, fiind tânără, am reușit să am disponibilitatea și bucuria de a evolua odată cu ele și de a mă bucura de niște lucruri. Contează mult vârsta la care se întâmplă să devenim părinți și cred că, cu cât alegem să devenim părinți mai târziu, cu atât vom fi mult mai serioși în viața copiilor noștri și cu atât ne va fi mai greu să ne punem la mintea lor, cum se spune.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, ele și-au mai dorit un frate sau o surioară?

Andreea Perju: Ada și-a dorit. Mara, după apariția Adei, nu și-a mai dorit și nu-și dorește nici acum. A fost o discuție foarte drăguță în mașină, erau mult mai mici decât acum, adică eram în căsnicie când a fost discuția. Nu știu, Mara cred că avea 8 ani și Ada avea vreo 5. Adei îi plac bebelușii, e înnebunită după bebeluși și Ada zis: “Mami, mai vreau și eu un frățior sau o surioară!” și Mara i-a zis: “Stii ceva? Tu să faci câți copii vrei, când o să fii tu mare! Mami nu mai face niciun frățior și nicio surioară”. Deci au fost super drăguțe. Și în momentul de față Mara îmi spune: “Mami, te rog, termină cu prostiile!” Și Ada și-ar dori în orice moment. Adică Ada îmi spune: “Mami, e ciudat că-mi doresc?” Nu, nu e ciudat, e firesc pentru tine.

CANCAN.RO: Dar tu îți mai dorești în prezent un copil?

Andreea Perju: În același timp cred că apariția unui copil acum ar fi un pic debusolantă pentru toată lumea.

Andreea Perju a împlinit anul acesta 40 de ani Foto: Instagram

Andreea Perju: „Asta mă pune pe gânduri. Nu zic niciodată „niciodată””

CANCAN.RO: Pentru că ar fi diferența foarte mare de vârstă?

Andreea Perju: Foarte mare, îți dai seama 15 ani, 11 ani, adică e o diferență mare și, pe lângă asta, cred că aș fi o mamă foarte bună, pentru că mie oricum îmi plac copiii și mi s-a părut tot timpul că apariția unui copil în viața unui om este o binecuvântare, doar că având în vedere că am decis sau că s-a întâmplat să le am pe fete când eram foarte tânără, cumva tot ce a însemnat tinerețea mea a fost raportată la tot ce a însemnat educația și creșterea lor. Și acum simt că, în sfârșit, pot să trăiesc niște momente că ele sunt mari. Și aici e de jonglat cu faptul că ai lua-o de la capăt, adică apariția unui bebeluș e o binecuvântare, dar, îți dai seama, este un job fulltime din nou și pe lângă asta sunt și ele. Cred că mai mult decât orice mă pune pe gânduri diferența dintre ele, pentru că sunt ferm convinsă că fetițele vor avea o relație foarte frumoasă când vor deveni adulte.

Ele sunt simpatice și acum și le văd că se iubesc și când se cramponează una de cealaltă și îți dai seama că apariția unui bebeluș, ne-am distra cu bebelușul, vai, ce frumos ar fi, dar bonding-ul ăla real ar fi destul de greu de creat și nu știu. Asta mă pune pe gânduri. Nu zic niciodată „niciodată”, pentru că după aceea îți spun acum „nu, nu” și cine știe ce se poate întâmpla.

Foto: Instagram

