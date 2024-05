Andreea Perju a “înflorit” după divorț! Ce investiție a făcut. „Eram fascinată de Toscana și am început proiectul”

Andreea Perju a redevenit o femeie liberă la începutul lui 2022, când ea și fostul soț au parafat, după 13 ani de mariaj, divorțul la notar. Actrița din serialul “Bravo, tată!” (Antena 1) a început o nouă viață și primul pas l-a făcut anul trecut, când s-a mutat în casă nouă alături de cele două fiice: Ada și Mara. Antreprenoare de succes, vedeta și-a îndeplinit visul și a pus pe harta Capitalei încă un restaurant cu specific italienesc, pe care l-a deschis zilele trecute. Andreea Perju nu e doar patroană, ci pune și umărul la treabă, la nevoie. Actrița a povestit pentru CANCAN.ro despre viața de antreprenor, dar și despre singurul lucru pe care nu se pricepe să îl facă în propriul local.

Andreeei Perju îi merge bine pe plan profesional: joacă în comedia “Bravo, tată” de la Antena 1, are campanii online, joacă în spectacole de teatru și îi priește viața de antreprenor. Nici pe plan personal nu se poate plânge, întrucât și-a găsit sufletul pereche, iar fetele ei se înțeleg bine cu iubitul său, așa că toată lumea e fericită. Zilele trecute, vedeta și-a deschis în zona de nord a Bucureștiului un restaurant, semn că se pricepe să sporească banii. Cum pune suflet în tot ceea ce face, ea s-a implicat inclusiv în amenajarea localului.

“Tot restaurant cu specific italian, pentru că iubesc Italia și tot ce ține de țara asta de la oameni, cultură, mâncare, peisaje, tot. Îmi place Toscana enorm și această locație este inspirată din dealurile Toscanei. Mă bucur foarte tare că am făcut un tapet personalizat, care este stilizat și îți poți imagina că sunt dealurile din Toscana prin niște arcade, e foarte frumos, e foarte intim”, ne-a mărturisit ea.

Andreea Perju: “A fost o inconștență la mijloc și o neștiință”

Perju nu a avut un plan definitivat în momentul în care s-a lansat în această industrie, așa că treptat, treptat și-a însușit nu doar cunoștințe temeinice, ci și activități care au dus la bunul mers al afacerii.

“Am început din pasiune pentru mâncare bună, sunt gurmandă. Îmi place mâncarea bună, îmi place Italia, eram fascinată de Toscana și am început acest proiect. A fost o inconștență la mijloc și o neștiință, pentru că nu am realizat de fapt cât de complicat este domeniul Horeca. Vine la pachet cu foarte multă informație, eu sunt foarte tipicară și la mine nu există: totul trebuie să fie la punct și virgulă.

Sunt multe chichițe pe care le înveți în timp. Cel mai greu lucru a fost să-mi schimb gândirea de angajat la gândirea de angajator. Este foarte diferit domeniul și am avut nevoie de aproximativ un an în care să realizez că dacă îmi voi dori să fiu doar patron pentru business-ul meu, am toate șansele să-l închid”, a declarat, pentru CANCAN.ro, Andreea Perju.

Andreea Perju: “Ce nu știu să fac este pizza. Nu am mers pe partea asta”

În paralel cu proiectele profesionale, actrița s-a ocupat personal de buna funcționare a restaurantului, dedicându-i timp în primul rând. Și nu s-a rezumat la statutul de patron, ci a preferat să se implice cot la cot cu angajații în diverse treburi de organizare internă. Practic, aceasta a fost rețeta de succes care a funcționat și i-a dat curaj să deschidă o nouă locație.

“Cel puțin un business mic are nevoie de tine să fii acolo prezent 1000 la sută și tu să fii cel care știe să le facă pe toate înaintea angajaților. De ce? Pentru că eu am făcut la mine la restaurant livrări, am făcut pe ospătărița, am servit oamenii la mese, am învățat să fac cafele, limonade, aperol-uri, tot ce vrei, am ajutat în bucătărie, am spălat vase, am desfundat chiuvete, am făcut de toate. De aceea pentru mine restaurantul e atât de personal.

Ce nu știu să fac este pizza. Nu am mers pe partea asta, am niște oameni foarte buni, în rest m-am implicat în absolut orice. Dar dacă au avut nevoie de mine să pun pizzele în cutie, să le tai, am fost acolo. Asta mi-l face să fie al patrulea copil al meu”, a adăugat, pentru CANCAN.ro, Andreea Perju.

