Motivul divorțului dintre actrița Andreea Perju și fostul soț: „Mi-a luat patru ani să mă decid”

Andreea Perju a declarat într-un interviu, motivul care a dus la destrămarea căsniciei dintre ea și fostul partener și a vorbit și despre cum a arătat viața ei după divorț.

Actrița Andreea Perju și fostul ei soț au pus punct unei căsnicii care a durat mai bine de un deceniu și din care au rezultat două fetițe superbe. Vestea separării dintre cei doi s-a aflat la începutul lunii decembrie, iar ambii au fost rezervați cu privire la detaliile care au dus la ruperea căsniciei.

Se pare că Andreea și soțul ei au divorțat încă de acum un an și jumătate, însă cei doi nu au vrut ca viața lor privată să fie subiect în spațiul public, așa că au decis să păstreze discreția.

Acum, la un an și jumătate de la pronunțarea divorțului, Andreea a vorbit pe marginea subiectului și a spus ceea ce a determinat ca relația dintre ei să se încheie.

„Noi doi am crescut împreună, am evoluat împreună, am făcut foarte multe lucruri împreună. Adică, până să hotărăsc să o iau pe un alt drum, Cristi a fost un alfa. Doar că eu nu cred în relațiile de care ții cu dinții, doar ca să nu se termine. Și mi se pare important și ce valori le transmit fetițelor mele: faptul că, atunci când te căsătorești, rămâi în acel mariaj orice ar fi sau că e al naibii de greu să faci pasul ăsta și să iei decizia de-a pleca după o perioadă atât de lungă și de frumoasă și de-a accepta că, din păcate, nu mai poate fi salvat nimic acolo?”, a declarat actrița, pentru OK! Magazine.

(CITEȘTE ȘI: După divorț, Andreea Perju își vede visul devenind realitate. Vedeta a făcut o achiziție impresionantă)

Andreea Perju: „Mi-a luat patru ani să mă decid”

Actrița recunoaște că, deși a fost o decizie grea, care a necesitat mult timp de gândire, aceasta era necesară pentru buna funcționare a lucrurilor din viața fiecăruia, iar acum susține că se află în acel punct al vieții în care este bine.

„Real îți spun că mi-a luat patru ani să mă decid, iar acum suntem după un an și jumătate de când am luat acea decizie. Pur şi simplu, la un moment dat, am început să gândim foarte diferit, am ajuns să ne dorim lucruri diferite și nu ne mai întâlneam într-un punct comun.

Eu nu am ce să îi reproșez lui. Iar pe noi ne vor lega întotdeauna fetele, un numitor comun extrem de important”, a mai completat aceasta, pentru sursa citată.

Cât despre impactul pe care l-a avut divorțul asupra fetelor sale, Andreea spune că și acum le este greu micuțelor, însă petrec destul de mult cu timp cu tatăl lor și încearcă să accepte această nouă schimbare din viața lor.

„Le-a fost și le este greu, dar am norocul că sunt niște copii echilibrați, pentru că s-a vorbit mult și despre orice cu ele. Sunt niște copii învățați și încurajați să-și exprime emoțiile, nemulțumirile, să pună întrebări…”.