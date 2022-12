După divorț, Andreea Perju își vede visul devenind realitate. Vedeta a făcut o achiziție impresionantă

Finalul anului a adus pentru Andreea Perju un divorț la care nimeni nu se aștepta. Vedeta și soțul ei și-au spus adio după 13 ani de mariaj. Acum, actrița este gata de un nou drum și deja a dat drumul la treabă. Vedeta și-a îndeplinit un vis pe care de mult îl avea și este cât se poate de mândră.

Andreea Perju a reușit să tracă cu grație peste divorțul de Cristi Donciu și privește încrezătoare spre viitor. Actrița își concentrează acum toată atenția pe cele două fetițe ale sale și recent le-a făcut o mare surpriză. Aceasta a achiziționat o casă la care de mult timp visează, iar în scurt timp ea și fetițele sale se vor instaura în noua locuință. Andreea Perju își dorește de mult să se mute în casă nouă, iar visul i-a devenit realitate datorită unui bun prieten.

„Privesc totul ca o provocare și cred că viața le așează pe toate. Dacă pentru mine anul 2022 a fost un an al schimbărilor, sunt ferm convinsă că anul 2023 va veni la pachet cu așezarea lucrurilor și liniștea care vine după furtună. Așa la final de an, am avut parte de o mare surpriză și o să ni se îndeplinească cea mai mare dorință a mea și a fetițelor, și anume într-o casă a noastră. A fost ceva neașteptat. Casa este deja ridicată. La un moment dat, un prieten de-al meu a făcut o faptă bună și am cumpărat casa de la el.

O voi cumpăra în rate, dar fără să apelez la credit, la bancă. Am tot strâns bani, dar în ziua de azi e foarte greu să cumperi o casă și în condițiile mele, că așa puteam să îmi achiziționez o casă de acum câțiva ani. Dar mi-am dorit să fie într-o anumită zonă, să fie într-un anumit fel și, în momentul în care ești pretențios pe partea asta, trebuie să te înhami cu foarte multă răbdare și să crezi că visul tău se va realiza.”, a declarat Andreea Perju, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Andreea Perju, sărbători în casă nouă

Andreea Perju a semnat actele pentru noua locuință în luna octombrie, iar de atunci a intrat în renovări. Vedeta s-a implicat activ și a avut grijă ca totul să fie exact așa cum și-a imaginat. Chiar dacă renovările nu o să fie gata până la finalul anului, Andreea Perju și fiicele sale vor petrece sărbătorile în casă nouă.

„Pentru că, în septembrie s-a întâmplat discuția, în octombrie am semnat actele. Mă gândeam că pe 21 noiembrie ne-am apucat de renovare și suntem la începutul lunii decembrie și suntem cu casa 60% gata. Pentru noi, este visul este devenit realitate. Energia îți vine din lucrurile bune care ți se întâmplă și chiar simt că mi se întâmplă lucruri minunate. Sunt foarte recunoscătoare. Ar fi culmea să mă plâng acum că sunt obosită când am ajuns în postura asta.”, a mai spus Andreea Perju.

