Se spune că dragostea vine atunci când te aștepți mai puțin, iar asta i s-a întâmplat și Andreei Perju, actrița care s-a făcut remarcată în sketch-urile cu Mihai Bendeac. După o căsnicie de 13 ani cu Cristi Donciu, mariaj din care au rezultat și două fetițe, actrița iubește din nou. Vedeta nu s-a afișat alături de actualul iubit și îl ține la mare secret. CANCAN.RO a descusut-o pe Andreea Perju care a dezvăluit cât de mult o ajută partenerul, dar și cum a fost întâlnirea dinte el și fiicele actriței. Mai mult, actrița a dezvăluit cât de mult a suferit până să-și întâlnească partenerul.

Andreea Perju este o prezență discretă, iar viața personală încearcă, pe cât de mult poate să o țină la secret. Actrița care și-a făcut debutul la „În puii mei” a trecut printr-un moment de cumpănă în toamna anului trecut atunci când a divorțat de tatăl fetițelor sale, Cristi Donciu. Andreea Perju recunoaște că ea a dorit separarea și că i-au trebuit patru ani să ia decizia fiindcă nu se mai regăsea în relație. Acum, la luni bune după divorț, simpatica blondă iubește, din nou. Și, dacă până acum a fost extrem de discretă și nu a făcut nicio declarație despre partener, de data aceasta a dezvăluit cât de mult o sprijină iubitul.

Andreea Perju, îndrăgostită lulea de iubit: „A venit la momentul potrivit”

„Partenerul meu mă sprijină și mă ajută mult pe plan personal. Asta și mi-am dorit, nu mi-am căutat un partener de business, mi-am căutat un partener de viață. L-am așteptat și am avut încredere că el a venit la momentul potrivit, lucru care s-a și întâmplat” , susține Andreea Perju pentru CANCAN.RO.

Actrița are un restaurant de opt ani care merge destul de bine. Iubitul o ajută și o sprijină, însă nu face parte din domeniul HoReCa. Chiar și așa, actrița a dezvăluit că bărbatul este foarte grijuliu și atent în ceea ce o privește.

„Partenerul meu nu face parte din domeniul HoReCa, dar mă sprijină și mă ajută mult pe plan personal. Da, restaurantul îmi ocupă o bună parte din timp, dar îmi face plăcere să mă ocup. În acest moment, am ales să am două planuri importante: filmările și restaurantul. Am o echipă minunată la restaurant și știu că atunci când nu sunt acolo, lucrurile se întâmplă ca atunci când sunt acolo așa că mă duc liniștită la filmare” , a mai spus aceasta.

Fetițele i-au cunoscut iubitul: „Știu că pe lângă viața mea, am schimbat dinamica vieții fetițelor mele”

Andreea Perju a dezvăluit că întâlnirea dintre iubitul ei și fiicele sale a avut deja loc. Vedeta este convinsă că fetele sale l-au acceptat pe noul ei partener, cu atât mai mult cu cât, vedeta a fost foarte deschisă și transparentă în privința noii sale relații.

„Sunt foarte bine. Fetițele mele l-au cunoscut pe iubitul meu. Acest subiect este foarte personal și intim la care țin foarte tare. Eu și fetele vorbim foarte mult de când erau mici. Consider că această comunicare este extrem de importantă pentru dezvoltarea lor și pentru relația noastră. Ele au nevoie să simtă că au o legătură solidă cu mama lor. Vreau să simtă că pot veni să pună orice fel de întrebare fără să le fie rușine sau teamă”, a menționat actrița.

Întrebată cum au gestionat fiicele sale, care încă sunt la vârsta adolescenței, una având 11 ani și cealaltă 14, divorțul părinților, Andreea Perju a dezvăluit că a fost un moment extrem de dureros peste care au trecut cu greu.

Cum le-a spus Andreea Perju fiicelor sale că divorțează: „Am plâns împreună și le-am înțeles durerea”

„Eu cred că am gestionat situația destul de bine atunci, împreună cu tatăl lor. A fost un moment dureros pentru fiecare membru al familiei. În momentul în care m-am hotărât să fac acest pas mi-am asumat că pe lângă dinamica vieții mele pe care o schimb, am mai schimbat dinamica a încă trei vieți. Două dintre vieți sunt cele mai importante din viața mea.

Am vorbit mult, am vorbit și am fost alături în momentele dureroase. Am plâns împreună, am acceptat împreună ce s-a întâmplat. Le-am înțeles supărarea, le-am înțeles durerea și am fost tot timpul lângă ele, atât eu, cât și tatăl lor”, a mai dezvăluit Andreea Perju pentru CANCAN.RO.

