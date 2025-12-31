Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care îi va face să sufere

Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală, printre care Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza și Damian Drăghici se declară revoltați de modificările pe care Legea dreptului de autor ar urma să le sufere.

Ei au semnat o scrisoare prin care își arată dezamăgirea și contestă modul în care acest proiect ar urma să fie gestionat. Artiștii sunt nemulțumiți de felul în care ar urma să fie colectate drepturile de autor pentru muzica lor, care se difuzează în spații publice, precum restaurante, baruri, hoteluri, mall-uri sau mijloace de transport.

„Se dorește schimbarea modului de colectare a drepturilor titularilor din ambiental – prin eliminarea gestiunii colective extinse – de asemenea manieră încât aceștia să nu mai beneficieze integral de drepturile care li se cuvin”, se arată în scrisoare.

Până acum, cei care organizau evenimente în restaurantele, hoteluri sau săli de spectacole nu semnau un contract cu fiecare artist în parte. Se încheia un document cu un organism de gestiune colectivă, iar acesta se ocupă de colectarea și distribuirea banilor către artiști.

Artiștii mizează pe această formă de organizare, pentru că licențierea individuală este „imposibilă ori prea costisitoare”, având în vedere numărul mare de piese difuzate zilnic din surse precum radio, TV sau internet.

Artiștii cred că schimbările care s-ar produce la legea drepturilor de autor ar crea haos

Ei au convingerea că eliminarea gestiunii colective extinse ar crea haos și drepturile nu le-ar mai fi respectate.

„Plata drepturilor devine opțională, în practică”, se arată în scrisoare. Orcine ar putea declara că are contracte directe cu unul sau doi artiști, pentru a evita plata colectivă, și apoi „să difuzeze orice alt repertoriu”. Artiștii nu ar mai avea astfel control asupra muzicii care se difuzează în hoteluri și restaurante. „Legea trebuie să îi protejeze pe titularii drepturilor, nu să creeze cadrul pentru a evita sau reduce plata drepturilor lor”, susțin muzicienii.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a avut o primă reacție. El susține că artiștii pot controla situația.

„Fiecare autor își poate gestiona propriile compoziții în mai multe moduri”, a spus ministrul, enumerând atât gestionarea directă, cât și cea prin organisme colective sau soluții mixte.

