Acasă » Știri » Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care îi va face să sufere

Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care îi va face să sufere

De: Simona Tudorache 31/12/2025 | 11:21
Tudor Chirilă, Loredana și alți artiști, revoltați de schimbările lui Ilie Bolojan. Legea care îi va face să sufere

Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală, printre care Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza și Damian Drăghici se declară revoltați de modificările pe care Legea dreptului de autor ar urma să le sufere.

Ei au semnat o scrisoare prin care își arată dezamăgirea și contestă modul în care acest proiect ar urma să fie gestionat. Artiștii sunt nemulțumiți de felul în care ar urma să fie colectate drepturile de autor pentru muzica lor, care se difuzează în spații publice, precum restaurante, baruri, hoteluri, mall-uri sau mijloace de transport.

„Se dorește schimbarea modului de colectare a drepturilor titularilor din ambiental – prin eliminarea gestiunii colective extinse – de asemenea manieră încât aceștia să nu mai beneficieze integral de drepturile care li se cuvin”,  se arată în scrisoare.

Până acum, cei care organizau evenimente în restaurantele, hoteluri sau săli de spectacole nu semnau un contract cu fiecare artist în parte. Se încheia un document cu un organism de gestiune colectivă, iar acesta se ocupă de colectarea și distribuirea banilor către artiști.

Artiștii mizează pe această formă de organizare, pentru că licențierea individuală este „imposibilă ori prea costisitoare”, având în vedere numărul mare de piese difuzate zilnic din surse precum radio, TV sau internet.

Artiștii cred că schimbările care s-ar produce la legea drepturilor de autor ar crea haos

Ei au convingerea că eliminarea gestiunii colective extinse ar crea haos și drepturile nu le-ar mai fi respectate.

„Plata drepturilor devine opțională, în practică”, se arată în scrisoare. Orcine ar putea declara că are contracte directe cu unul sau doi artiști, pentru a evita plata colectivă, și apoi „să difuzeze orice alt repertoriu”. Artiștii nu ar mai avea astfel control asupra muzicii care se difuzează în hoteluri și restaurante. „Legea trebuie să îi protejeze pe titularii drepturilor, nu să creeze cadrul pentru a evita sau reduce plata drepturilor lor”, susțin muzicienii.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a avut o primă reacție. El susține că artiștii pot controla situația.

„Fiecare autor își poate gestiona propriile compoziții în mai multe moduri”, a spus ministrul, enumerând atât gestionarea directă, cât și cea prin organisme colective sau soluții mixte.

Citește și: Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou, după scandalul iscat de câștigarea Alessiei Pop la Vocea României. Ce s-a întâmplat pe loc?

Citește și: Iubita lui Tudor Chirilă, apariție rară în finala Vocea României. Puțini și-au dat seama că e chiar ea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara
Știri
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a…
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Știri
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
Digi24
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine ...
Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”
Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ...
Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ianuarie
Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker ...
Azi, 31 decembrie, dublă extragere specială la LOTO 6 din 49 de Revelion! Surprize uriașe la Joker și 5 din 40
Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la ...
Feraru intră în scandalul Alex Bodi – Ramona Olaru: ”Înjosești bărbații și tu erai la bodegă, te duceai cu zugravi”
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie ...
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Vezi toate știrile
×