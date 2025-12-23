Iubita lui Tudor Chirilă, apariție rară în finala Vocea României. Puțini și-au dat seama că e chiar ea

Tudor Chirilă a bifat încă o performanță în cariera sa de antrenor la „Vocea României”, câștigând pentru a opta oară trofeul competiției.

Finala din 19 decembrie 2025 a adus în prim-plan nu doar succesul său profesional, ci și o apariție rară a partenerei sale, Iulia Mîzgan, prezentă discret în public. Puțini telespectatori au observat că aceasta se afla în sală, momentul fiind surprins de Andreea Esca.

Concurenta antrenată de Tudor Chirilă a câştigat Vocea României 2025

În acest sezon al emisiunii, trofeul a fost câștigat de Alessia Pop, o adolescentă de 16 ani din Suceava, care a impresionat publicul și juriul prin interpretările sale. Tânăra a reușit să obțină cele mai multe voturi după ce a interpretat trei piese puternice: „Purple Rain” în variantă solo, „De vei pleca” în duet cu Tudor Chirilă și „Ederlezi”, alături de Cristian Ciaușu, câștigătorul „Românii au talent”.

Performanțele Alessiei au fost apreciate unanim, iar premiul de 100.000 de euro a confirmat parcursul său remarcabil în competiție. Echipa lui Tudor Chirilă, dar și colegii săi din trupa Vama, au celebrat intens victoria, considerată una dintre cele mai solide din ultimii ani.

Triumful din 2025 reprezintă al optulea trofeu câștigat de Tudor Chirilă la „Vocea României”, dintre care ultimele cinci consecutive. Artistul este recunoscut pentru modul în care reușește să își ghideze concurenții, punând accent pe autenticitate și expresivitate artistică, aspecte care l-au consacrat ca unul dintre cei mai eficienți antrenori ai show-ului.

Iubita lui Tudor Chirilă, apariție rară în finala Vocea României

În public, alături de fani, s-a aflat și Iulia Mîzgan, partenera de viață a lui Tudor Chirilă. Prezența ei este una rară la evenimente televizate, însă finala a reprezentat un moment important pentru artist.

Iulia a stat în apropierea Ginei Pistol, soția lui Smiley, care a avut și ea un concurent în finală, pe Anita Petruescu. Andreea Esca a surprins momentul și, în stilul său caracteristic, le-a numit „soțiile finaliștilor”, deși Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan nu sunt căsătoriți.

Unul dintre cele mai comentate momente ale serii a fost reacția lui Tudor Chirilă la anunțarea câștigătoarei. Vizibil emoționat, acesta și-a dus mâna la frunte, a ridicat din umeri și l-a îmbrățișat pe Smiley, clasat pe locul al doilea. Secvența a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

Iulia Mîzgan, mamă a doi băieți și fondatoare a unei afaceri online cu jucării lansate în pandemie, preferă să își păstreze viața personală departe de atenția publică. Tocmai de aceea, apariția ei la finală a atras atenția celor care au recunoscut-o, marcând un moment special pentru cuplu și consolidând imaginea unei echipe unite în jurul artistului.

