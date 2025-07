Motivul pentru care Andreea Perju și-a programat vacanța în Sri Lanka: “Va fi o nuntă în rit budist!”

Andreea Perju se pregătește pentru un eveniment special, care va avea loc, luna viitoare, în Asia. Actrița a acceptat invitația la nunta unui angajat de la restaurantul ei. Acesta a ales să-și unească destinul cu aleasa inimii sale în țara natală: Sri Lanka. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andreea Perju ne-a povestit cine o ajută cu ținuta tradițională pentru nunta budistă, ceremonia și petrecerea aferente fiind o premieră pentru ea. Cu aceast prilej, vedeta și-a programat o vacanță în Sri Lanka, având în vedere că va beneficia de cele mai bune ponturi în ceea ce privește sejurul acolo și locurile pe care nu trebuie să le rateze.

Andreea Perju recunoaște că are o garderobă veselă, diversificată și în continuă schimbare. Și asta pentru că vedeta are grijă să facă loc noilor achiziții, renunțând la ținutele pe care nu le mai poartă. Fie le dăruiește, fie le vinde la un preț modic, după cum ne-a mărturisit.

Andreea Perju: “În general, ori le revând, ori le fac cadou pur și simplu”

CANCAN.RO: Tu și Ada v-ați asortat!

Andreea Perju: Am ținut cont de dress code. Pentru mine e foarte important să respect dress code-ul unui eveniment atunci când el există. Și pe ultima sută de metri i-am propus Adei să vină cu mine și pentru că e crescută de mine, a ținut și ea cont de dress code.

CANCAN.RO: Cum arată garderoba ta?

Andreea Perju: Cred că am o garderobă veselă. În general am și rochii în culori foarte tari, cum ar fi aceasta. Îmi plac foarte mult imprimeurile florale. Am multe rochii așa și am și alb, și negru, și gri, și bej.

CANCAN.RO: Predomina rochiile sau pantalonii?

Andreea Perju: Să știi că aici aș putea să spun că am exagerat și la o categorie și la cealaltă. Adică am și foarte multe perechi de pantaloni, dar am și foarte multe rochii.

CANCAN.RO: Ce se întâmplă cu hainele pe care nu le mai porți?

Andreea Perju: Ce nu mai port în general, ori le fac cadou, ori mi s-a mai întâmplat să am fete în comunitate care și-au dorit anumite piese din garderoba mea și când nu le-am mai purtat, le-am vândut lor la un preț aș spune chiar modic. Adică mai mult am făcut-o așa, să nu se simtă ele într-un fel. Și cam asta fac. Adică, în general, ori le revând, ori le fac cadou pur și simplu.

Andreea Perju: “I-am făcut o mare surpriză în momentul în care i-am spus că mă voi duce la nuntă”

CANCAN.RO: Vorbeam un pic mai devreme despre un eveniment la care vei participa și că necesită și o ținută specială. Povestește-mi un pic despre nunta colegului tău de la restaurant.

Andreea Perju: Pentru mine, echipa pe care o am este cumva ca a doua mea familie. Și acum 3 ani în echipă mi s-au alăturat trei srilankezi, niște oameni extraordinari, niște oameni pe care am putut să-i învăț să fie după chipul și asemănarea mea și să înțeleagă principiile acestui business. Înainte de a fi un business este ceva care are legătură cu sufletul meu și cu tot ce reprezintă pentru mine. Unul dintre ei se căsătorește, este budist și anul acesta se căsătorește și cred că i-am făcut o mare surpriză în momentul în care i-am spus că mă voi duce la nuntă. Îmi doresc ca nunta să fie în primul rând despre ei doi. Va fi o nuntă în rit budist. N-am fost niciodată în viața mea. Deja am vorbit, mi-am ales culoarea pentru ținută, pentru că va fi o ținută cu adevărat spectaculoasă, deoarece va fi autentic tradițională de-a lor.

Andreea Perju: “În Sri Lanka voi ajunge cu 3 zile înainte de nuntă și atunci vom face cel mai probabil ultimele măsurători”

CANCAN.RO: Ți-ai comandat ținuta?

Andreea Perju: Am doi băieți în echipă, îl am pe Hasid și pe Lahiru. Lahiru e cel care se căsătorește, iar Hasid este căsătorit cu Hiroshi. Hiroshi este soția lui și ea mă va ajuta să-mi comand această ținută și să reușească să fie exact pe dimensiunile mele. Ei vor pleca un pic mai repede decât mine în Sri Lanka la începutul lunii august, iar eu voi ajunge acolo cu trei zile înainte de nuntă și atunci vom face cel mai probabil ultimele măsurători sau dacă e nevoie să mai schimbăm ceva la ținută.

CANCAN.RO: Ce planuri de vacanță aveți? V-ați organizat?

Andreea Perju: Planurile de vacanță sunt în Sri Lanka, deci abia aștept. E destul de departe Sri Lanka și am auzit multe lucruri bune despre această țară și sunt sigură că avându-i pe ei acolo totul va fi impecabil, pentru că știu unde să ne ducă. Este ca și cum vine cineva străin la noi în țară și eu îi sunt ghid. Automat îl voi duce în cele mai spectaculoase și frumoase locuri pe care România le are.

