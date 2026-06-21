Ceasul „topit” care face furori printre vedete! Cartier Crash a devenit fenomen mondial

Un ceas neobișnuit, cu formă aparent „topită”, a devenit unul dintre cele mai dorite accesorii din lume, atingând aproape 2 milioane de dolari la licitație. Această piesă inedită a atras atenția vedetelor și colecționarilor, potrivit CNN.

Un model rar Cartier Crash din aur galben, realizat în 1987, a fost vândut recent la Sotheby’s Hong Kong pentru aproape 2 milioane de dolari, stabilind un record pentru brandul francez. Departe de designurile clasice ale casei Cartier, acest ceas atrage prin forma sa distorsionată, inspirată parcă din estetica suprarealistă a lui Salvador Dalí.

Un design atipic devenit simbol

Lansat în anii ’60, Cartier Crash iese în evidență prin carcasa lui asimetrică, care pare „deformată” sau topită. Povestea originii sale contribuie la misterul care îl învăluie. Legenda spune că designul ar fi fost inspirat de un ceas avariat într-un accident de mașină, a cărui formă s-ar fi modificat sub efectul căldurii intense.

Deși această versiune este contestată, o explicație mai realistă indică faptul că designerii Cartier au reinterpretat un model existent, creând intenționat o formă neconvențională pentru clienții care căutau piese unice.

La momentul lansării, modelul nu a avut succes instantaneu. Forma sa neobișnuită și cadranul greu de citit au făcut ca mulți clienți să-l considere prea excentric. Chiar și actorul Stewart Granger, unul dintre primii cumpărători, l-a returnat după doar o săptămână.

De la piesă excentrică la obiect de colecție

În prezent, Cartier Crash este extrem de rar și foarte căutat. Se estimează că doar câteva sute de exemplare au fost produse, iar primele modele au existat în număr de doar câteva zeci.

Această raritate, combinată cu povestea sa și cu estetica neobișnuită, a dus la creșterea spectaculoasă a prețurilor pe piața obiectelor de colecție. Dacă inițial un astfel de ceas costa aproximativ 1.000 de dolari, astăzi poate depăși cu ușurință pragul de 1 milion $.

Interesul pentru modelul Crash a crescut puternic după 2018, când artiști și celebrități precum Kanye West au început să-l poarte public. Ulterior, nume precum Timothée Chalamet, Kim Kardashian sau Tyler, the Creator au contribuit la popularizarea acestui model.

Între artă, cultură și lux

Succesul designului Cartier Crash reflectă și o tendință mai amplă: revenirea interesului pentru estetica suprarealistă și pentru obiectele cu design neconvențional. Expozițiile recente dedicate suprarealismului și influența culturii pop au ajutat publicul să redescopere acest tip de expresie artistică.

Pentru colecționari, ceasul este mai mult decât un instrument de măsurare a timpului – este o adevărată piesă de artă. Forma sa imperfectă și aproape „fluidă” oferă o senzație de unicitate greu de replicat în producția de masă.

Modelul Cartier Crash demonstrează că, în lumea luxului, valoarea unui ceas de mână ține atât de materiale și mecanism, cât și de povestea, raritatea și impactul său cultural.

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