Ce nu ți se spune despre bijuteriile de lux: cine stabilește ce devine „trend”

De: Diana Cernea 04/05/2026 | 00:50
Potrivit analizei publicate de Daily Sabah, adevărata putere din industria bijuteriilor de lux nu mai ține doar de calitatea pietrelor sau de măiestria execuției, ci de marile conglomerate globale care controlează imaginea, distribuția și dorința legată de aceste branduri.

Dincolo de vitrină: cine decide cu adevărat

În lumea bijuteriilor de lux din zilele noastre, valoarea nu mai este definită exclusiv de diamante, aur sau design, ci de întregul sistem care susține un brand: povestea pe care o spune, experiența din magazine, vizibilitatea digitală, relația cu clienții și distribuția globală.

Privite din exterior, brandurile par independente și distincte. Însă, în realitate, o mare parte din această industrie este controlată de câteva grupuri uriașe.

De la Cartier și Van Cleef & Arpels la Bvlgari și Tiffany & Co., o bună parte din piață este dominată de trei giganți: LVMH, Richemont și Kering.

O luptă între conglomerate

Popularitatea brandurilor de bijuterii nu este întâmplătoare. Asemenea modei de pe covorul roșu, unde casele mari decid ce designeri sunt în prim-plan, aceleași grupuri stabilesc ce bijuterii intră în „trending”.

Anul acesta, poți vedea brățări Bvlgari peste tot, iar anul următor atenția se mută pe bijuteriile Tiffany & Co., Chaumet, Cartier sau Van Cleef & Arpels, în funcție de strategii, ambasadori și campanii. În esență, este o competiție între marile conglomerate, nu doar între branduri.

LVMH, cel mai puternic jucător

Când vine vorba de lux, LVMH este liderul global. Grupul condus de Bernard Arnault deține nu doar branduri de modă precum Louis Vuitton sau Dior, ci și nume importante din sfera bijuteriilor, precum Bvlgari și Tiffany & Co., alături de Chaumet, Fred și Repossi.

Achiziția Tiffany & Co. în 2021, pentru aproximativ 15,8 miliarde de dolari, a consolidat puternic poziția grupului pe piața americană.

LVMH funcționează ca un ecosistem global al luxului, unde fiecare brand își păstrează identitatea, dar beneficiază de o infrastructură comună de marketing, distribuție și comunicare.

Richemont, luxul discret și rafinat

Un alt jucător major este Richemont, care domină segmentul bijuteriilor fine și al ceasurilor de lux. Grupul reunește branduri precum Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati și Piaget.

Spre deosebire de LVMH, Richemont pune accent pe tradiție, măiestrie și exclusivitate, evitând expunerea excesivă. Luxul pe care îl promovează este mai discret, dar solid fundamentat pe expertiză și pe o puternică valoare de colecție.

Kering, luxul modern și influența culturală

Kering, cunoscut pentru branduri precum Gucci sau Saint Laurent, are o prezență mai puțin vizibilă pe piața bijuteriilor de lux, dar rămâne relevant prin case precum Boucheron, Pomellato sau Qeelin.

Grupul mizează pe creativitate și independență artistică, oferind fiecărui brand libertatea de a-și construi propria identitate. De asemenea, Kering este un pionier în sustenabilitate, influențând direcția viitoare a industriei.

Brandurile independente: o raritate în lumea luxului

În acest peisaj dominat de conglomerate, câteva case, precum Hermès și Chanel, au rămas independente.

Fiind controlate în continuare de familiile fondatoare, aceste branduri pot lua decizii pe termen lung, fără presiunea acționarilor, păstrându-și identitatea și exclusivitatea.

Adevărata valoare a luxului

Astăzi, puterea unui brand de bijuterii se definește atât prin produsul din vitrină, cât și prin întregul sistem care îl susține.

În spatele fiecărui colier sau inel celebru stau strategii globale, investiții uriașe și o competiție acerbă între giganții industriei. Așadar luxul înseamnă atât frumusețe, cât și influență.

