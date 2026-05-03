Goldie Hawn face dezvăluiri neașteptate. „Primesc roluri proaste, nu vreau să joc doar de dragul de a juca”

O celebră actriță de la Hollywood a vorbit deschis despre motivele pentru care a ales să refuze numeroase roluri de-a lungul carierei sale, chiar dacă unele dintre ele veneau cu oferte tentante.

Goldie Hawn a explicat, într-un interviu recent, că nu a fost niciodată interesată să accepte proiecte doar de dragul succesului sau al câștigului financiar, preferând să aleagă roluri care i se potrivesc cu adevărat, potrivit Variety.

Actrița a recunoscut că a primit, în repetate rânduri, propuneri pentru filme pe care le-a considerat nepotrivite sau lipsite de calitate, motiv pentru care a ales să le refuze, chiar dacă asta a însemnat să apară mai rar pe marile ecrane.

Ea a subliniat că, pentru ea, calitatea proiectului a contat întotdeauna mai mult decât expunerea sau succesul imediat, motiv pentru care nu regretă deciziile luate.

Goldie Hawn spune că a fost nevoită să refuze multe roluri pe care le-a considerat nepotrivite pentru ea

Actrița nu a mai jucat într-un film din 2020, când a apărut în The Christmas Chronicles, însă acest lucru nu înseamnă că actrița premiată cu Oscar s-a retras de bunăvoie din actorie. Hawn a declarat pentru revista People că și-ar dori foarte mult să revină pe ecrane.

Problema, spune ea, este că scenariile pe care le primește nu sunt la nivelul așteptărilor sale, iar actrița nu mai este interesată să accepte roluri doar de dragul de a juca.

„Totul ține de conținut. Este vorba despre calitatea conținutului. Să joc doar de dragul de a juca… am citit multe proiecte, multe scenarii care nu mi-au plăcut sau în care nu am simțit că m-aș potrivi. Un lucru legat de actorie este că am făcut-o, am avut o carieră grozavă și respect acest lucru”, a spus ea.

Vedeta nu are însă, deocamdată, planuri concrete de a reveni în actorie. Dar ea a evocat ideea de a juca alături de Kate Hudson, fiica ei actriță, de două ori nominalizată la Oscar.

„Mi-ar plăcea asta. Și amândouă ne-am gândit mult la acest lucru”, a dezvăluit Goldie Hawn.

