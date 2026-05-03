Cine este, de fapt, bărbatul influent din viața Andreei Bostănică. ”Ruta secretă” spre Dubai a oligarhului rus se intersectează periculos cu drumurile influenceriței

După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit că milionarul rus Umar Kremlev este bărbatul influent din spatele Andreei Bostănică, noi detalii ies la iveală. În jurul oligarhului apar conexiuni cu Dubaiul, investiții și deplasări frecvente care conturează ideea unei „rute secrete” prin Emirate, folosită în contexte discrete și greu de urmărit. Coincidențele legate de aceleași trasee și prezența constantă a Andreei Bostănică în Dubai alimentează și mai mult întrebările din jurul întregii povești.

Abush, fostul iubit al Andreei Bostănică, pare că a deschis o adevărată cutie a Pandorei, după ani în care toată lumea a ridicat din sprânceană întrebându-se cum a reușit aceasta, la doar 21 de ani, să atingă un nivel de lux pe care îl visează și unii dintre marii milionari ai României. El a dezvăluit că influencerița ar avea conexiuni cu Federația Rusă de Box, iar noi am aflat cine este bărbatul care îi făcea cunoscutele cadouri de lux.

După ce toți l-au suspectat pe el tot timpul că ar fi în spatele cadourilor scumpe, iată că adevărul era, de fapt, altul. Andreea ar fi țintit sus, mai exact la președintele Federației Internaționale de Box, Umar Kremlev, un nume greu în Rusia, cu multiple conexiuni. (detalii AICI).

Ca să înțelegem mai bine contextul, Umar Kremlev are 43 de ani, a fost inițial secretar general și membru al Comitetului Executiv al Federației Ruse de Box, iar ulterior a ajuns în fruntea IBA. Este considerat o figură influentă în sport și apropiată de cercuri de putere din Rusia, cu o poziție importantă la nivel internațional.

În plan personal, Umar este prezentat ca fiind căsătorit de mulți ani cu Anastasia, însă acest detaliu nu a oprit apariția speculațiilor din jurul numelui său, mai ales în contextul în care unii îl descrie drept un om extrem de generos.

De cealaltă parte, Andreea Bostănică afișează constant un stil de viață opulent: haine de lux, genți Hermes de zeci de mii de euro, bijuterii spectaculoase și vacanțe exclusiviste. Un lifestyle care, spun sursele noastre, ar fi posibil datorită implicării lui Kremlev.

Există și un șir lung de „coincidențe” pe care le-am observat între Bostănică și Umar. Oare chiar e întâmplător că Dubaiul a devenit atât de prezent în ultimii ani în toată povestea asta? Cea mai recentă și, totodată, cea mai scumpă achiziție despre care Andreea Bostănică a vorbit pe TikTok este „casa de vacanță” din Dubai, evaluată la aproximativ 2 milioane de euro. Vorbim despre un apartament situat în Bluewaters Residences, unul dintre cele mai exclusiviste complexe din oraș. Înainte de asta, s-a lăudat cu obținerea Visa Gold.

Or, una dintre principalele căi de obținere a acestei vize este exact investiția în proprietăți (minimum 2 milioane AED — criteriu pe care Andreea l-ar fi atins), dar și deținerea unei afaceri în Emirate. Inclusiv acest detaliu pare bifat, după ce și-a înregistrat oficial o firmă în Dubai.

Coincidență sau nu, și Umar Kremlev și-a consolidat în ultimii ani legăturile cu Dubaiul, iar potrivit unor surse din presa rusă, ar fi pus la punct chiar o „rută financiară secretă” prin Emirate, realizând nu mai puțin de 18 vizite în decurs de 10 luni.

Un site de dezvăluiri din Rusia susține că Umar Kremlev ar fi construit, începând cu 2021, o structură financiară și administrativă paralelă în Emiratele Arabe Unite, folosind mecanisme de tip „Golden Visa” și interpuși din zona unui trust înregistrat la Dubai. Ancheta afirmă că această structură ar putea funcționa ca o bază alternativă pentru activități legate de Asociația Internațională de Box (IBA), în afara cadrului public obișnuit.

Birou pentru negocieri private în Dubai

Totodată, sursa susține că oligarhul ar deține proprietăți de lux în Dubai, unele folosite nu ca reședințe, ci ca spații pentru întâlniri private, și că ar fi avut numeroase deplasări și reuniuni discrete în regiune, inclusiv zboruri private din mai multe capitale europene. În ansamblu, materialul sugerează existența unei rețele de influență și finanțare.

De asemenea, jurnaliștii precizează: ”Trustul folosește o persoană fără legături cu sportul sau cu IBA, ceea ce ridică imediat semne de întrebare cu privire la legitimitatea sa. În plus, Kremlev controlează cel puțin două proprietăți de lux în prestigioasele zone Jumeirah Bay și Downtown. Una dintre ele este folosită nu ca reședință, ci ca „birou pentru negocieri private” cu securitate sporită și o intrare separată – un loc ideal pentru întâlniri închise, fără martori inutili. A fost observat un grup ciudat de sesiuni IBA în afara sediului în Dubai în ultimele 18 luni – mai mult de șase, inclusiv întâlniri neanunțate cu delegații din Asia și Orientul Mijlociu. Toate acestea se întâmplă fără comunicate de presă sau informații publice. Brokerii de transport aerian înregistrează zborurile private regulate ale Kremlev din Geneva, Budapesta și Belgrad, orașe unde evenimentele sportive publice lipsesc. Zborurile sunt scurte, cu întoarcere rapidă, tipice pentru acorduri secrete și negocieri politice”.

Aceeași sursă mai precizează că: ”De la sfârșitul anului 2022, Umar Kremlev și-a schimbat radical strategia de transport. Deși anterior zbura cu zboruri charter regulate către Europa, de la mijlocul anului 2023, marea majoritate a zborurilor sale au fost direcționate către Dubai și hub-uri apropiate (Abu Dhabi, Sharjah și Riyadh). O sursă din cadrul agenției care procesează cererile pentru sloturi VIP în terminale relatează că Kremlev a vizitat Dubaiul de cel puțin 18 ori pe parcursul a 10 luni, inclusiv patru vizite care au durat mai puțin de o zi”.

Aeronava este în principal un Gulfstream G650, înmatriculată pe numele unei companii din Antigua (proprietarul are legături și cu un promotor de box din Asia Centrală).

O fi și asta tot o coincidență, faptul că zborurile VIP ale Andreei Bostănică spre Dubai se fac cu același tip de aeronavă?

