Fratele Juliei Roberts a ajuns pe șantierul viitoarei clinici de psihiatrie pediatrică de la Obregia. Eric Roberts și Codin Maticiuc, mesaj emoționant: „Trebuie să salvăm copiii”

Actorul Eric Roberts a ajuns marți după amiază pe șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pedriatrică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, unde a vizitat proiectul susținut de Codin Maticiuc și echipa Spitale Publice din Bani Privați. Starul de la Hollywood, aflat la București pentru platforma I Success, s-a arătat impresionat de amploarea proiectului dedicat copiilor și a susținut scurte declarații despre importanța implicării în cauze sociale. Într-un interviu pentru CANCAN.RO atât Codin cât și fratele Juliei Roberts au povestit despre cum merg lucrările, dar și despre pasiunile care îi unesc.

Proiectul coordonat de Codin Maticiuc prin campania Spitale Publice din Bani Privați va deveni una dintre cele mai importante clinici de psihiatrie pediatrică din România, realizat cu sprijin privat și donații. Acolo nu se construiește doar o clădire, ci o sansă reală pentru mii de copii care vor avea nevoie de ajutor.

Codin Maticiuc: Când ajungi la o anumită vârstă îți dai seama că tot ceea ce contează este sănătatea. Eu urez sănătate tuturor oamenilor din jurul meu și când mă rog în fiecare seară eu mă rog pentru sănătatea tuturor oamenilor la care țin. Cred că este foarte important în viață să ne uităm în sus ca să vedem unde vrem să ajungem și să ne uităm în jos ca să ne amintim că suntem fericiți.

CANCAN.RO: Spune-ne două cuvinte despre prietenul tău!

Codin Maticiuc: Mă întreabă despre tine. Cineva l-a întrebat aseară care este cel mai important lucru pentru el. Eram la sfârșitul cinei. Eram la cină de 4 ore. Deci l-au întrebat care este cel mai important lucru și el a zis că trebuie să salvăm copiii.

Eric Roberts: Nu doar copiii. Trebuiesc salvate și animalele pentru că toți au nevoie de noi.

Codin Maticiuc: Mă impresionează munca lui caritabilă pe care o face pe tot mapamondul. Are sanctuar de veverițe acasă. Salvează copii și animale pe tot globul.

Eric Roberts: „Am peste 300 de veverițe”

Dincolo de imaginea dură de la Hollywood, Eric Roberts are acasă un adevărat sanctuar pentru veverițe, pe care le îngrijește de ani buni alături de soția sa. Actorul a povestit că totul a început după ce a salvat o veveriță rănită, iar astăzi are grijă de sute de animăluțe în copacii uriași de pe proprietatea sa. Venit zilele acestea în România, starul ne-a surprins nu doar prin simplitate, ci și prin planurile sale profesionale: actorul pregătește și un proiect cinematografic în țara noastră.

Eric Roberts: Iubesc țara voastră, iubesc oamenii de aici și iubesc deasemenea și mâncarea voastră.

CANCAN.RO: Crezi că statul român ar trebui să vină mai des aici?

Codin Maticiuc: Cred că statul român face ce poate și asa cum spunea un președinte american cândva, nu trebuie să ne întrebăm ce poate face țara pentru tine ci întreabă te ce poți face tu pentru țară. Să ne lase să dea autorizațiile la timp. Atât. Dacă se poate să nu ne incurce că în rest ne descurcăm.

CANCAN.RO: Câți copilași o să tratăm aici ?

Codin Maticiuc: 67 de paturi.Este secția asta și secția de acolo or să se unească plus câteva paturi suplimentare. Sunt copii cu adicții, unii cu autism. Copii cu tot felul de probleme. Constructorul a spus că face lucrarea într-un an și 8 luni și eu am zis deci în trei. Nu, nu. Un an și 8 luni. Eu am zis lasă 3 ani că nu știu dacă am bani să îl termin, dar poate în 3 ani reusesc să îi strâng. Vorbim de 16,5 milioane de euro aici. Noi când am plecat aveam 5 milioane în cont. Am mai strâns unul, 6, mai avem 10. Sunt extrem de îngrijorat. Vreau să vă spun că în fiecare an 500 de milioane de euro merg către stat din firme care aleg să nu direcționeze nicăieri. Nu aici, nu la noi. Îți găsești o fundație, o asociație în care crezi și mergi acolo. Sunt firme care lasă impozitele să meargă full către stat. Ori au încredere în stat ori nu au aflat că pot redirecționa ori nu știu ce se întâmplă. Nu știu încă ce semnal de alarmă mai puternic să trag că putem face asta. Completăm o hârtie și o parte din taxele noastre nu merg către stat ci merg către o fundație.

Mulți îl știu pe Codin pentru aparițiile mondene sau filme, însă implicarea lui în astfel de proiecte a reușit să schimbe vieți și să mobilizeze oameni din toate domeniile. Iar asta valorează enorm și face tot mai multă lume să îl privească altfel.

Eric Roberts: Asta o să fie ceva extraordinar pentru copiii care nu au nimic și acum au o casă datorită lui Codin.

