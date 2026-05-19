Doliu în presă! A murit jurnalistul Ioan Iercan

De: Elisa Tîrgovățu 19/05/2026 | 19:25
La început de săptămână, comunitatea din Arad a fost marcată de o veste tristă. Publicistul Ioan Iercan s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Presa românească a pierdut una dintre cele mai importante voci. Jurnalistul și publicistul Ioan Iercan s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o perioadă îndelungată de suferință. Comunitatea din Arad este profund îndurerată de această pierdere.

Ioan Iercan a murit luni, 18 mai 2026. Vestea dispariției sale a adus multă tristețe în rândul colegilor, cititorilor și al întregii comunități arădene. Acesta a fost considerat unul dintre cei mai respectați și apreciați jurnaliști locali.

Jurnalistul s-a născut în anul 1946, în localitatea Răpsig din județul Arad. A urmat cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității din Timișoara, unde a activat ulterior ca profesor, predând limba română studenților străini. În anul 1990 și-a început activitatea în presă, reușind să construiască o carieră remarcabilă în domeniul jurnalismului.

Cei care l-au cunoscut de-a lungul vieții îl descriu ca pe un profesionist dedicat, un om atent și apreciat pentru activitatea sa. A ocupat funcții importante în presă și a semnat numeroase articole de referință.

După anunțul dispariției sale, numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise familiei. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără și europarlamentarul Gheorghe Falcă, care a adresat gânduri de încurajare apropiaților lui Ioan Iercan.

„Am aflat cu tristețe de trecerea în neființă a jurnalistului Ioan Iercan. A fost un intelectual remarcabil, un editorialist cu valori de dreapta, creștine foarte bine profilate, realizator de emisiuni la posturile locale de televiziune.

Ne vor lipsi felul său de a fi direct, tranșant, opiniile pertinente și umorul fin. Dumnezeu să îl odihnească în pace, condoleanțe familiei!”, a transmis europarlamentarul Gheorghe Falcă, președintele PNL Arad.

