Doliu în televiziune. Jurnalistul s-a stins la 73 de ani, după ce s-a luptat cu o boală grea

Lumea televiziunii este în doliu după dispariția lui Grant McOmie, care s-a stins din viață la 73 de ani. Jurnalist și prezentator apreciat, acesta s-a remarcat prin emisiunile sale dedicate naturii și călătoriilor.

A devenit cunoscut în special datorită producției „Grant’s Getaways”, realizată pentru posturile KATU și KGW, două dintre cele mai importante televiziuni din Portland.

Grant McOmie s-a stins din viață după ce a luptat cu o boală necruțătoare

Reprezentanții KGW au transmis că acesta nu a fost doar un jurnalist talentat și un povestitor apreciat, ci și o voce de încredere. Prezentatorul a reușit să apropie publicul de frumusețile naturale ale statului Oregon — de la râuri și păduri, până la zonele rurale, prezentate ca parte din patrimoniul comun al comunității. De asemenea, prin activitatea sa, a inspirat numeroase familii să descopere natura. EL le-a îndemnat să dezvolte o legătură mai profundă cu locul în care trăiesc, potrivit Capital.

„A inspirat nenumărate familii să iasă în natură, să exploreze locuri noi și să țină mai mult la acest stat pe care îl numim acasă. A fost un coleg drag pentru noi toți de la KGW. Spiritul și poveștile lui ne vor lipsi foarte mult”, a transmis Greg Retsinas, președinte și director general al KGW.

Anunțul dispariției cunoscutului prezentator și jurnalist a venit ca un șoc pentru public. La scurt timp după anunț, colegii de breaslă și fanii au transmis numeroase mesaje de condoleanțe, pline de emoție.

Îndrăgitul om de televiziune lasă în urmă o soție îndurerată și trei fii. Totodată, în urma sa rămâne și o carieră impresionantă, construită de-a lungul anilor.

