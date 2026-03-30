A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”

De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 10:48
Mihai Gâdea a anunțat luni dimineață, pe 30 martie, că mama sa a încetat din viață. Jurnalistul a avut o legătură extrem de strânsă și specială cu aceasta.

Omul de televiziune a transmis în această dimineață, cu profundă durere, că mama sa s-a stins din viață. Printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, acesta i-a adus un omagiu celei care a reprezentat un sprijin esențial pentru întreaga familie și o sursă necondiționată de iubire.

„Dragii mei, îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi. Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață”, a scris Mihai Gâdea.

Mihai Gâdea a primit numeroase mesaje de sprijin, după decesul mamei sale

Într-un gest de recunoștință, Mihai Gâdea le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere primite și a oferit detalii despre ceremonia de înmormântare. Aceasta va avea loc joi, 2 aprilie, la ora 13:00, la Biserica Adventistă Labirint.

„Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune”, a mai adăugat el.

Sursa foto: Instagram

Totodată, prezentatorul a subliniat rolul mamei în viața familiei. El a descris-o pe cea care i-a dat viață ca fiind „cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nordul nostru pe busolă, reperul nostru sigur în toate”. Familia omului de televiziune este copleșită mesajele de susținere primite în aceste momente de doliu. Mihai Gâdea a ținut să le mulțumească tuturor pe această cale.

În numele surorilor mele, al tuturor nepoților și al tatălui nostru, vă mulțumim din inimă pentru toate mesajele pline de căldură și iubire primite în aceste ore. Suntem profund recunoscători pentru dragostea voastră”, a transmis Mihai Gâdea, potrivit Antena 3 CNN.

CITEȘTE ȘI: Vedeta TV a murit la 54 de ani. Anunțul tulburător pe care l-a făcut cu câteva zile înainte

Marco, un tânăr de doar 19 ani, a murit într-un accident cumplit. Apelul făcut de familia îndoliată: ”Venim cu o rugăminte”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Știri
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Știri
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor dispare
Mediafax
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți...
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul, vor înflori, iar reușitele vor fi la tot pasul
Click.ro
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul,...
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia
Digi 24
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor.ro
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație ...
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație oficială” pentru a participa la o reuniune de familie
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele
Cum poți ajunge în Thassos în 2026, fără să îți cheltui toți banii pe motorină sau benzină? ...
Cum poți ajunge în Thassos în 2026, fără să îți cheltui toți banii pe motorină sau benzină? Metoda care este la îndemâna oricui
Vezi toate știrile