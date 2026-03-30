A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”

Mihai Gâdea a anunțat luni dimineață, pe 30 martie, că mama sa a încetat din viață. Jurnalistul a avut o legătură extrem de strânsă și specială cu aceasta.

Omul de televiziune a transmis în această dimineață, cu profundă durere, că mama sa s-a stins din viață. Printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, acesta i-a adus un omagiu celei care a reprezentat un sprijin esențial pentru întreaga familie și o sursă necondiționată de iubire.

„Dragii mei, îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi. Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață”, a scris Mihai Gâdea.

Mihai Gâdea a primit numeroase mesaje de sprijin, după decesul mamei sale

Într-un gest de recunoștință, Mihai Gâdea le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere primite și a oferit detalii despre ceremonia de înmormântare. Aceasta va avea loc joi, 2 aprilie, la ora 13:00, la Biserica Adventistă Labirint.

„Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune”, a mai adăugat el.

Totodată, prezentatorul a subliniat rolul mamei în viața familiei. El a descris-o pe cea care i-a dat viață ca fiind „cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nordul nostru pe busolă, reperul nostru sigur în toate”. Familia omului de televiziune este copleșită mesajele de susținere primite în aceste momente de doliu. Mihai Gâdea a ținut să le mulțumească tuturor pe această cale.

În numele surorilor mele, al tuturor nepoților și al tatălui nostru, vă mulțumim din inimă pentru toate mesajele pline de căldură și iubire primite în aceste ore. Suntem profund recunoscători pentru dragostea voastră”, a transmis Mihai Gâdea, potrivit Antena 3 CNN.

