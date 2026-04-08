Meryl Streep o critică pe Melania Trump pentru o ținută controversată. „E atât de ciudată și de nepotrivită”

De: Daniel Matei 08/04/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia

Actrița Meryl Streep a criticat-o pe Melania Trump pentru o alegere vestimentară nefericită a acesteia din urmă, descriind ținuta primei doamne a SUA drept „ciudată și nepotrivită”.

Într-un interviu acordat revistei Vogue, Streep a făcut referire la celebra jachetă purtată de fosta primă doamnă în 2018, pe care era inscripționat mesajul „I Really Don’t Care, Do U?” („Mie nu îmi pasă. Ție?”, n. red.). Ținuta a fost purtată în timpul unei vizite la un centru pentru copii migranți din Texas și a generat, la acea vreme, reacții puternice în spațiul public.

Potrivit Variety, actrița a interpretat alegerea vestimentară a Melaniei Trump drept un mesaj „direct” și încărcat de semnificație, sugerând că astfel de decizii nu pot fi separate de contextul politic în care sunt făcute.

„Chiar nu înțeleg scopul acelei jachete. Este pur și simplu atât de ciudată și nepotrivită, mai ales pentru o primă doamnă să poarte așa ceva”, a declarat actrița.

În același dialog, redactorul-șef al Vogue, Anna Wintour, a oferit o perspectivă diferită, afirmând că Melania Trump „arată întotdeauna ca ea însăși” și sugerând că autenticitatea stilului personal poate fi interpretată și pozitiv.

Controversa privind jacheta datează din 2018, când imaginile cu Melania Trump au devenit virale. Ulterior, aceasta a explicat că mesajul era destinat criticilor și presei, nu copiilor pe care îi vizita, încercând să clarifice intenția din spatele alegerii vestimentare.

Meryl Streep apare în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

În ultima vreme, actrița a acordat numeroase interviuri pentru a-și promova noul film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, o continuare după 20 de ani a poveștii bazate pe romanul omonim a scriitoarei americane Lauren Weisberger.

Într-un interviu de săptămâna trecută, ea a dezvăluit că, spre deosebire de filmul original, noua producție a avut un buget pe măsura numelor implicate. În afară de Streep, în comedia „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” mai joacă Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, dar și nume noi precum Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux sau Kenneth Branagh.

Streep a acordat un nou interviu pentru Vogue tocmai alături de Anna Wintour, legendara jurnalistă de modă care a condus revista timp de 37 de ani și este considerată inspirația pentru personajul interpretat de actriță în film.

