Ce mesaj i-a trimis un șofer BOLT, supărat că s-a scumpit benzina, unui client care tocmai comandase o cursă

Războiul din Orientul Mijlociu are efecte și asupra țării noastre. Aproape în fiecare zi, costurile pentru un plin la mașină devin din ce în ce mai mari. Șoferii care lucrează la Bolt sunt și ei afectați. Un client care a solicitat o cursă pe o astfel de aplicație a primit un mesaj de neimaginat de la șoferul care urma să îl ducă la destinație.

Ce mesaj i-a trimis șoferul de Bolt clientului său

Scumpirile la benzină se resimt din ce în ce mai puternic. Unii dintre ei aleg să își lase mașinile în parcare și să folosească mijloace de transport în comun. O alternativă bună sunt aplicațiile de ridesharing, precum Bolt. Recent, pe un grup de Facebook dedicat șoferilor de Uber, dar și clienților, un client a făcut publică conversația pe care a avut-o cu șoferul care urma să îl ducă unde avea nevoie.

Șoferul de Bolt i-a dat mesaj clientului, prin care îi transmitea cât costă benzina. Acesta i-a spus că a ajuns să coste 9 lei litrul. Șocat de un astfel de mesaj, clientul nu înțelegea ce se va întâmpla cu traseul său. Din acest motiv, el l-a întrebat dacă va mai ajunge să îl preia și să îl transporte la destinația finală. Din captura de ecran făcută cu discuția dintre cei doi se poate observa că șoferul nu i-a mai răspuns. Cu toate acestea, în aplicația de ridesharing apărea că bărbatul mai avea 15 minute până să ajungă la clientul său.

Clienții resimt scumpirile la benzină

Pe același grup de Facebook se postează și cât costă diverse curse. Mulți clienți se plâng în această perioadă de tarifele pentru o singură rută. De exemplu, un client care avea de parcurs 4,5 km, iar ca să ajungă la locația dorită durata era de 30 de minute, acesta a trebuit să achite 16 lei. Bărbatul s-a plâns de suma pe care a trebuit să o scoată din buzunar, dar reacțiile au fost împărțite.

