Mai rar așa ceva! Un șofer de Bolt a fost prins conducând fără permis de conducere

Un șofer de Bolt din Constanța este cercetat penal după ce a fost depistat conducând deși avea permisul suspendat, conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Controlul a avut loc pe bulevardul Tomis, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pentru verificarea conducătorilor auto care efectuează transport alternativ.



Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost oprit în dimineața zilei de 24 martie, în jurul orei 8:40. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu mai avea dreptul de a conduce, permisul fiindu-i suspendat încă din luna februarie din cauza unui comportament agresiv în trafic.

„În urma verificărilor în bazele de date a reieșit că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru perioada în curs pentru conducere agresivă, abatere săvârșită în cursul lunii februarie 2026.”, a precizat IPJ Constanța.

Un șofer de Bolt a fost prins conducând fără permis de conducere

Sancțiunea inițială fusese aplicată pentru nerespectarea distanței față de alte vehicule, frânări bruște și manevre considerate periculoase pentru ceilalți participanți la trafic. Cu toate acestea, bărbatul continua să transporte pasageri prin intermediul platformei de ride-sharing.

Testările pentru consum de alcool și substanțe interzise au ieșit negative, însă polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, faptă prevăzută de legislația în vigoare.

