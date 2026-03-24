Mai rar așa ceva! Un șofer de Bolt a fost prins conducând fără permis de conducere

De: David Ioan 24/03/2026 | 13:47
Un șofer de Bolt din Constanța este cercetat penal după ce a fost depistat conducând deși avea permisul suspendat, conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Controlul a avut loc pe bulevardul Tomis, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pentru verificarea conducătorilor auto care efectuează transport alternativ.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost oprit în dimineața zilei de 24 martie, în jurul orei 8:40. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu mai avea dreptul de a conduce, permisul fiindu-i suspendat încă din luna februarie din cauza unui comportament agresiv în trafic.

„În urma verificărilor în bazele de date a reieșit că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru perioada în curs pentru conducere agresivă, abatere săvârșită în cursul lunii februarie 2026.”, a precizat IPJ Constanța.

Sancțiunea inițială fusese aplicată pentru nerespectarea distanței față de alte vehicule, frânări bruște și manevre considerate periculoase pentru ceilalți participanți la trafic. Cu toate acestea, bărbatul continua să transporte pasageri prin intermediul platformei de ride-sharing.

Testările pentru consum de alcool și substanțe interzise au ieșit negative, însă polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, faptă prevăzută de legislația în vigoare.

CITEŞTE ŞI: Mesajul lipit de un șofer BOLT român, pe spatele tetierei: „Eu sunt într-un scaun rulant, îmi pare rău nu te…” Finalul a devenit viral

Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York

Iți recomandăm
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Știri
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Știri
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să...
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute...
ULTIMA ORĂ
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant
Ministrul Muncii, Florin Manole, întâmpină probleme la acordarea pensiilor şi ajutoarelor: „Eu ...
Ministrul Muncii, Florin Manole, întâmpină probleme la acordarea pensiilor şi ajutoarelor: „Eu o să fac tot posibilul”
Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ...
Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ultimele 4 săptămâni
Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct
Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct
Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”
Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”
Vezi toate știrile