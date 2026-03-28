Un bucureștean a comandat un BOLT din Berceni până în Kiev. Ce sumă i s-a cerut pentru cursa de 14 ore

Să vezi și să nu crezi. O cursă neobișnuită comandată printr-o aplicație de ridesharing a atras atenția în mediul online, după ce un bucureștean a solicitat un transport pe o distanță considerabilă, depășind granițele țării. Solicitarea ar fi pornit din cartierul Berceni, având ca destinație finală orașul Kiev, capitala Ucrainei.

Durata estimată a traseului era de aproximativ 14 ore, ceea ce a ridicat imediat semne de întrebare în rândul utilizatorilor care au analizat situația. Costul afișat pentru această deplasare a fost, conform relatărilor, de aproape 3000 de lei, o sumă neobișnuit de mare pentru tipul obișnuit de curse efectuate prin astfel de aplicații.

Un bucureștean a comandat un BOLT din Berceni până în Kiev

Situația pare să fi fost generată de o eroare de selecție a destinației. În mod obișnuit, utilizatorii aleg puncte de interes din apropiere, însă în acest caz pare că ar fi fost selectată din greșeală o locație cu denumire similară, aflată în afara țării. Potrivit unui internaut punctul dorit inițial ar fi fost un magazin cunoscut de dulciuri situat în zona centrală a Capitalei, cel mai probabil din apropierea Pieței Unirii. Din cauza unei confuzii în aplicație, a fost aleasă o localitate din Ucraina cu același nume sau unul asemănător.

„A scris Roshen (magazin de dulciuri) care probabil era cea de la Unirii dar clientul a ales din greșeală o localitate din Ucraina”, a scris un internaut.

Deși varianta unei erori de selecție pare cea mai plauzibilă explicație, nu poate fi exclus complet nici scenariul în care solicitarea a fost făcută intenționat. Există situații rare în care persoane aleg să comande curse extrem de lungi din motive personale sau de urgență, mai ales atunci când alte opțiuni de transport nu sunt disponibile sau nu corespund nevoilor lor.

Mulți utilizatori au remarcat diferența uriașă dintre o cursă obișnuită în oraș și una care traversează granițe internaționale, chiar dacă aceasta a fost generată accidental.

„A vrut să ajungă în centru . Mai greșește lumea”, „Cam greu de ajuns doar dacă s-a nimerit ca proprietarul mașinii să fie șoferul de Bolt.”, „In primul rând îți trebuie pașaport ca să treci la vamă și trebuie să îl ai și la tine, așa ca…”, au mai scris internauții.

