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Cel mai greu moment din viața Andreei Berecleanu. Nici acum n-a trecut peste: „Au fost pierderi greu de suportat”

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 15:44
Cel mai greu moment din viața Andreei Berecleanu. Nici acum n-a trecut peste: „Au fost pierderi greu de suportat”
Cel mai greu moment din viața Andreei Berecleanu. Nici acum n-a trecut peste: „Au fost pierderi greu de suportat”
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Andreea Berecleanu a apărut ani la rând în fața telespectatorilor cu zâmbetul pe buze și o eleganță impecabilă, însă puțini au știut ce durere a purtat în suflet. Recent, prezentatoarea a povestit despre drama care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Pierderea tatălui a fost una dintre cele mai grele încercări prin care a trecut, iar amintirea lui îi provoacă și acum emoții puternice.

Prezentatoarea TV a mărturisit că familia a reprezentat întotdeauna refugiul ei, iar părinții au avut un rol decisiv în omul care este astăzi. Dacă despre mama sa a vorbit cu o admirație fără margini, despre tatăl ei a spus că i-a lăsat un gol imposibil de umplut.

Drama care i-a schimbat viața prezentatoarei Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu a mărturisit că femeia care i-a dat viață a fost și continuă să fie exemplul suprem de bunătate și echilibru. Lecțiile primite de la ea au rămas reperul după care își ghidează viața.

„Mama este un om fundamental bun… E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea. Dar încerc”, a spus ea.

Prezentatoarea a povestit că tatăl său era foarte fericit că este bunic și că are ocazia să petreacă timp cu nepoții lui.

Cel mai greu moment din viața Andreei Berecleanu. Nici acum n-a trecut peste: „Au fost pierderi greu de suportat”
Cel mai greu moment din viața Andreei Berecleanu. Nici acum n-a trecut peste: „Au fost pierderi greu de suportat”

„Era extrem de fericit că îi vede crescând, că poate vorbi cu ei, că pot avea activități comune”, a mărturisit prezentatoarea.

Întrebată dacă moartea tatălui a fost cel mai greu moment din viața sa, vedeta a recunoscut că destinul i-a mai scos în cale și alte pierderi dureroase.

„Au fost și alte perioade de doliu sau de pierderi greu de suportat., Cu toate acestea, fiecare zi în care îi am pe toți ai mei alături, în armonie”, a declarat prezentatoarea.

Amintiri din perioada comunismului

Andreea Berecleanu a povestit și despre anii comunismului, când părinții făceau sacrificii uriașe pentru ca ea și sora ei să nu simtă lipsurile. Prezentatoarea au spus că părinții ei nu mâncau și că îi lăsau ei tot.

„Părinții noștri au trăit alte momente. Lor le era greu. Noi nu am simțit asta pentru că făceau într-un fel în care noi să ne simțim, dar îmi aduc aminte că, la un moment dat, mama punea un pui pe masă. Și am luat oasele încă o dată și încă o dată. Își aduce aminte și mama de chestia asta. Eu nu eram o gurmandă, mâncam foarte puțin, dar ei se sacrificau… Era după ’85, când devenise extrem de dur”, și-a amintit Andreea Berecleanu.

Vedeta a dezvăluit că, în acea perioadă, cozile la alimente făceau parte din viața de zi cu zi și. Ea a mai spus că este recunoscătoare că părinții ei i-au chinuit să transforme o perioadă dificilă într-o copilărie cât mai frumoasă.

„Se formau cozi la pui, tacâmuri sau nes. Ne anunțam unii pe alții, între noi, că mergem să stăm la coadă. Acolo, practic, era o parte din viața noastră. Era o continuare a jocului vieții. Nu o vedeam ca pe ceva nasol…«nasol» vine tot de pe vremea aia. Ca și «nașpa», ca și «mișto»… Sunt cuvinte pe care eu le iubesc, pentru că îmi aduc aminte de acea perioadă. Depinde cum vezi perioada, cum te cresc ai tăi, ce ți se vorbește în familie”, a declarat prezentatoarea pentru Viva.

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