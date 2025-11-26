Acasă » Știri » Cât de mare a crescut fiul Andreei Berecleanu! Petru seamănă enorm cu mama lui și acum studiază în Marbella

De: Andreea Stăncescu 26/11/2025 | 19:06
Andreea Berecleanu este mândră de copiii ei / Sursa foto: Social media
Andreea Berecleanu se poate considera, fără îndoială, o mamă împlinită. Cu doi copii care au crescut frumos și care își urmează visurile peste hotare, prezentatoarea trăiește acum bucuria maturității lor. Eva, în vârstă de 23 de ani, a studiat în Marea Britanie, iar acum se află în Spania, în timp ce Petru, de 19 ani, și-a ales drumul academic în Marbella, Spania. 

Deși distanțele dintre ei nu sunt mici, Andreea rămâne mereu prezentă în viața copiilor săi. Îi susține necondiționat, îi vizitează ori de câte ori are ocazia și se asigură că simt sprijinul ei, indiferent în ce colț al lumii se află. Pentru ea, împlinirea vine din realizările lor și din legătura strânsă pe care au păstrat-o, în ciuda faptului că trăiesc în țări diferite.

Cum arată fiul Andreei Berecleanu

Andreea Berecleanu a petrecut recent câteva zile în Marbella, unde și-a vizitat fiul, Petru, care își continuă studiile universitare la prestigioasa facultate Les Roches. Vedeta a profitat de această scurtă escapadă pentru a vedea îndeaproape locul în care tânărul își desfășoară viața de student și pentru a descoperi atmosfera campusului.

Sursa foto: Instagram

Ea a avut ocazia să cunoască și o parte dintre colegii lui, lucru care a făcut-o și mai mândră de parcursul academic al lui Petru. Vizita a fost una încărcată de emoție și dor, lucru pe care Andreea Berecleanu l-a transmis și în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

„Sunt imagini din weekendul trecut, din sudul Spaniei, Marbella. Nu am apucat să postez absolut nimic pentru că a trebuit să-mi alin dorul de Petru. L-am vizitat la facultate, în campus, unde mănâncă, unde doarme, am cunoscut o parte din colegi și am fost fericiți pentru el. Iar el ne-a însoțit peste tot. Ce bucurie”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram.

