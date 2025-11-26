Toate femeile o vor invidia! Ce „avere” deține Vlăduța Lupău la ea acasă

Vlăduţa Lupău, supra-numită şi „Regina Clujului”, este o solistă care nu impresionează doar prin voce, ci şi prin apariţiile spectaculoase, atât pe scenă cât şi la petrecerile private.

Cântăreaţa a reuşit să capteze şi anul acesta atenţia publicului prin apariția sa. Artista a venit la filmările pentru Protevelion într-o ţinută demnă de premiile Oscar.

Ce „avere” deține Vlăduța Lupău la ea acasă

Vlăduţa a purtat o rochie aurie, cu paiete și franjuri, care îi contura perfect formele de mămică a doi copii. Aceasta a dezvăluit de unde își ia ținutele dar şi câte rochii are în dressing.

„Nu am stat până acum să număr câte rochii am, sunt multe. Le țin într-un dulap acolo, mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot. Mai și primesc multe dintre ținutele mele cadou. Nu cred că am chiar o sută de rochii, pe acolo. Adică, hai totuși, să nu ne batem joc de haine! Să ne mai gândim și la alții care nu au, săracii! Acum, nu știu dacă sunt puține sau multe: am așa vreo două dulapuri. Dar, v-am zis, eu dau și la prietene. Dacă vine vreuna la mine și-mi zice: Vlăduța, am sâmbătă nuntă, pot să iau eu rochia asta?! îi zic: ‘Poți, hai alege-ți, uite aici, deschide dulapul!’ Sunt darnică, da! Eu chiar mă bucur că le plac hainele mele, pentru că și eu mai închiriez rochii, mai îmi dau fetele”, a declarat Vlăduța Lupău, pentru Click!

Vlăduţa Lupău, trai de lux alături de familie

La sfârșitul lui 2024, Vlăduța și soțul ei, fostul fotbalist Adi Rus, s-au mutat împreună cu cei doi băieți ai lor, Iair și Isaia, în casa mult visată. Artista are acasă propriul ei studio, în care a investit aproape 3 milioane de euro.

