Problemă majoră pentru Vlăduța Lupău, în vacanța mega-luxoasă. Ce greșeală a făcut, iar fiul ei a suferit

Noul an a venit cu o vacanță mega-luxoasă pentru Vlăduța Lupău. Deși a ales o destinație în care nu oricine poate ajunge, cu un peisaj de vis și un design futurist, artista a mărturisit că nu a fost tocmai cea mai potrivită alegere. Iată ce s-a întâmplat!

Vlăduța Lupău și-a început noul an pe opulență. Cântăreața a plecat alături de familia ei într-o vacanță binemeritată într-o locație exclusivistă și inedită din Arabia Saudită. Totuși, după ce a petrecut 2 zile acolo, artista a realizat că a făcut o greșeală.

Vlăduța Lupău a împărtășit cu urmăritorii această experiență, oferind totodată și un sfat util părinților care călătoresc cu copii mici. Artista a recunoscut că alegerea unei vile pe apă, deși spectaculoasă și atractivă pentru adulți, nu este cea mai practică pentru cei mici.

Aceasta a explicat că, din perspectiva unui copil, apropierea de plajă și nisip este mult mai interesantă decât priveliștea impresionantă a unei vile pe apă și a subliniat că pentru copii, joaca pe plajă este mai captivantă decât orice alt detaliu al cazării.

Vedeta a decis că, pe viitor, atunci când va călători cu familia, va opta pentru o vilă direct pe plajă, punând pe primul loc nevoile și preferințele copilului. Declarația sa vine ca un sfat sincer pentru alți părinți care plănuiesc vacanțe exotice alături de cei mici.

”Vreau să vă spun că nu am făcut cea mai bună alegere când am luat două zile o vilă pe apă și lucrul acesta l-am făcut și când am fost ultima dată în Maldive. Când ești cu un copil, pentru el este mult mai interesant faptul că are nisipul în fața ușii, și chiar dacă este mai wow, mai șmecher faptul că stai pe apă, pentru un copil nu e la fel de wow, pentru că deschizi ușile și nu are nisipul. N-am făcut foarte bine că am ales chestia asta și sunt convinsă că în viitor, chiar dacă mie îmi place mai mult pe apă, când o să vin cu copiii nu o să iau vilă nicăieri pe apă, doar pe nisip”, a declarat Vlăduța Lupău, pe rețelele de socializare.