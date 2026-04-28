Acasă » Știri » Alberto Hangan, prima reacție după eliminarea de la Survivor România. Cum a trăit cele 16 săptămâni în junglă

De: David Ioan 28/04/2026 | 13:09
Foto: Antena 1

Alberto Hangan a fost eliminat din competiția Survivor România după duelul cu Lucian Popa, devenind primul concurent care a părăsit show-ul în etapa de după Unificare. Fostul Războinic a petrecut 16 săptămâni în junglă și a vorbit despre experiența intensă trăită în Republica Dominicană.

Acesta a explicat că eliminarea a venit mai devreme decât și-ar fi dorit, însă este mulțumit că a rezistat atât de mult în condiții extreme. Hangan a subliniat că este obișnuit cu efortul fizic și cu perioadele dificile, motiv pentru care provocările din competiție nu i s-au părut copleșitoare.

Alberto Hangan, prima reacție după eliminarea de la Survivor România

După revenirea în România, a simțit nevoia să se odihnească și să se readapteze la ritmul de acasă, proces care nu a fost imediat.

„De când am ieșit, am încercat să mă relaxez, să mă deconectez, eram prins. A intrat jungla în mine. Am muncit în multe domenii de-a lungul vieții, nu am fost scutit de muncă. Am avut perioade destul de grele în viață (…), de aia probabil a fost mai ușor pentru mine decât față de alții (…) Intri atât de tare în starea aia încât nu îți mai pasă ce oră sau ce zi e. Te decontează un pic total de realitate”, a declarat Alberto Hangan la Neatza cu Răzvan și Dani.

Cum a trăit cele 16 săptămâni în junglă

Actorul a povestit că a fost surprins de felul în care arăta după aproape patru luni fără acces la o oglindă, observând că a slăbit considerabil în timpul competiției. Odată ajuns la hotel, s-a bucurat de mâncare și a început rapid să recupereze kilogramele pierdute.

„M-am răsfățat când am ieșit de acolo. Am mâncat foarte mult. În prima zi când am ieșit din competiție și am intrat la hotel, am intrat la o cantină de șase ori, am pus vreo două-trei kilograme în prima zi (…) Eu nu m-am dus acolo să fiu singur împotriva tuturor, eu m-am dus acolo să am o experiență”, a mai spus acesta.

Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moment stânjenitor înainte de vizita Regelui Charles în SUA. Ce greșeală au făcut autoritățile ...
Moment stânjenitor înainte de vizita Regelui Charles în SUA. Ce greșeală au făcut autoritățile americane
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Programul complet al vizitei
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Programul complet al vizitei
Oase și Maria Pitică și-au îndeplinit visul. Ce au făcut cu banii de la Power Couple
Oase și Maria Pitică și-au îndeplinit visul. Ce au făcut cu banii de la Power Couple
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe față despre discuția cu Gigi Becali
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra celebră pentru rochia de mireasă cumpărată de pe Shein cu ...
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra celebră pentru rochia de mireasă cumpărată de pe Shein cu 47 dolari
Foștii concurenți de la Mireasa, părinți pentru prima oară! Au dezvăluit sexul bebelușului: „Te ...
Foștii concurenți de la Mireasa, părinți pentru prima oară! Au dezvăluit sexul bebelușului: „Te așteptăm cu brațele deschise”
Vezi toate știrile