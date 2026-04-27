De: Alina Drăgan 27/04/2026 | 08:32
O nouă eliminare la Survivor 2026! În cea mai recentă ediție a emisiunii de la Antena 1, din data de 26 aprilie, Alberto a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026?

O nouă eliminare a avut loc la Survivor 2026, prima din tribul unificat. Doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul participant nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea.

De această dată, concurenții au decis să îl trimită la duelul de eliminare pe Lucian Popa. Acesta a fost nominalizarea tribului. Al doilea concurent care a ajuns la duel este Alberto, iar el a fost alegerea câștigătorului colanului de imunitate: Marian Godină.

Strategia a fost clară și chiar și dueliștii au știut-o. Au fost votați doi concurenți puternici, care au adus multe puncte de-a lungul competiției.

„Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci“, a declarat Alberto Hangan la Survivor.

Duelul dintre Alberto și Lucian s-a jucat până la trei puncte, iar primul care a ajuns la acest scor a fost Lucian Popa. Alberto Hangan a pierdut cu 3-1 în fața antrenorului, fiind nevoit să părăsească Survivor 2026.

Deznodământul duelului a fost unul greu pentru Alberto. Însă, fostul Războinic s-a arătat mulțumit de parcursul lui în cadrul show-ului și mândru de rezultatele obținute.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a declarat Alberto, în urma duelului.

Traseul lui Alberto Hangan la Survivor 2026 s-a încheiat după 16 săptămâni de competiție. Iar potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare stage petrecut în joc, Războinicul a încasat câte 1.500 euro. Astfel, aceast plecă acasă după 16 săptămâni cu 24.000 de euro.

 

