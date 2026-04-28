Marian Godină, prima reacție după ce a fost acuzat că a votat ”pervers” la Survivor. Cum se apără, după ce Alberto a fost eliminat

Eliminarea lui Alberto Hangan din competiția Survivor România a generat una dintre cele mai intense reacții ale publicului din acest sezon. Duelul pierdut în fața lui Lucian Popa a venit într-un moment în care tensiunile dintre faimoși și războinici crescuseră vizibil, iar strategiile începeau să cântărească mai mult decât relațiile dintre concurenți.

În edițiile precedente, Marian Godină reușise să câștige colanul de imunitate după un parcurs dificil pe traseu, iar acest avantaj l-a pus în poziția de a decide cine merge la duel. Decizia sa de a-l nominaliza pe Alberto a declanșat un val de reacții, mulți telespectatori acuzându-l că ar fi acționat „pervers” sau „nedemn”, în timp ce alții au considerat votul o mișcare strategică firească într-o competiție atât de dură.

Marian Godină, prima reacție după ce a fost acuzat că a votat ”pervers” la Survivor

Ulterior, Godină a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care a început prin a explica responsabilitatea pe care o implică imunitatea:

„În Survivor, bucuria câștigării colanului de imunitate vine la pachet cu o mare responsabilitate, aceea de a vota unul dintre cei doi dueliști.”

Acesta a subliniat că și-a câștigat acest drept prin performanță sportivă, afirmând:

„Am câștigat colanul de imunitate după ce am intrat pe traseu de 9 ori. Am jucat și împotriva lui Gabi, și împotriva lui Alberto și i-am învins pe amândoi.”

Godină a insistat că a fost corect și transparent cu colegii săi:

„Sunt o persoană care spune mereu ceea ce gândește, pentru mine cuvântul dat are mare valoare și fac orice ca să îmi păstrez demnitatea. Așa că, le-am spus lui Lucian și lui Alberto dinainte că, în cazul în care tribul va vota pe unul dintre ei, eu îl voi vota pe celălalt.”

Cu toate acestea, reacțiile publicului au fost dure:

„Primesc multe reproșuri și sunt aspru criticat pentru că l-am nominalizat pe Alberto. Mi-am asumat și asta și sunt conștient că s-ar fi întâmplat așa indiferent de votul meu, oamenii reacționează emoțional.”

Unul dintre cele mai discutate aspecte a fost faptul că nu l-a votat pe Gabi Tamaş. Godină a explicat clar:

„Cei care mă critică, numindu-mă ‘parșiv’, ‘nedemn’, ‘lipsit de onoare’ sau ‘pervers’ și-ar fi dorit fie să-l votez pe Gabi, fie pe un concurent slab.”

Apoi a continuat cu argumentul legat de contribuțiile lui Gabi Tamaş în competiție:

„În multele săptămâni pe care le-am petrecut acolo, am făcut parte din tribul faimoșilor, la fel ca Gabi. Nu ne-am înțeles noi foarte bine, așa e, cred că s-a văzut asta.”

Cum se apără, după ce Alberto a fost eliminat

Totodată, Godină a subliniat că eliminarea lui Tamaş ar fi fost nedreaptă:

„Așadar, oameni care mă numesc acum nedemn și parșiv, ar fi dorit ca eu să-l votez pe Gabi, cel datorită căruia am mâncat de multe ori și chiar am ajuns până în punctul ăsta al competiției.”

Mai mult, Marian Godină a respins și ideea de a trimite un jucător slab la duel:

„De ce nu am votat un concurent slab ca să meargă la duel cu Lucian? Răspunsul e unul foarte simplu. Survivor e un joc psihologic, strategic și sportiv. E o competiție.”

Pentru a-și susține logica, a folosit o analogie fotbalistică:

„Vă dau un exemplu. Într-o grupă a unui campionat de fotbal sunt următoarele echipe: România, Spania, Insulele Feroe, San Marino și Brazilia.”

Acesta a explicat că orice român ar alege eliminarea unei echipe puternice:

„Ați alege să joace Insulele Feroe cu San Marino, ca să fiți fair play și demni, așa cum m-ați acuzat pe mine că nu am fost pentru că nu am ales jucător slab? Sau ați alege să joace Spania cu Brazilia, ca una dintre ele să fie eliminată, pentru un parcurs mai ușor pentru România?”

Acesta şi-a formulat opinia subliniind că decizia a fost câștigată, nu oferită:

„Analogia însă nu este perfectă, deoarece mie nu mi-a oferit nimeni șansa de alege, ci am câștigat această șansă după ce l-am învins sportiv, pe teren, chiar și pe cel pe care l-am nominalizat.”

Mesajul său s-a încheiat cu o poziție fermă:

„Înțeleg că mulți reacționați emoțional și că v-ați atașat de unii concurenți, dar nu uitați că e doar un joc. Noapte bună! Eu voi dormi liniștit știind că am luat decizia corectă din toate punctele de vedere.”

