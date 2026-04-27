Ce i-a spus Lucian lui Alberto, după ce a fost eliminat de la Survivor? Mesajul care i-a făcut pe ”războinici” să plângă

În ediția de duminică, 26 aprilie 2026, a emisiunii Survivor 2026, a avut loc primul duel după unificarea triburilor. Alberto Hangan a pierdut confruntarea în fața colgului său, Lucian Popa, iar despărțirea s-a lăsat cu lacrimi și suspine.

În urmă cu o zi a avut loc primul consiliu tribal după unificarea triburilor de la Survivor 2026, dar și prima eliminare. Concurenții au decis primii dueliști, iar în lupta pentru ultima șansă au fost trimiși doi ex-războinici. Votul majărității a mers către Lucian Popa.

Al doilea duelist a fost desemnat de Marian Godină, purtătorul colanului de imunitate, care l-a votat pe Alberto Hangan. Așa cum au stabilit de la început, nominalizările au fost gândite strict strategic, cei doi fiind considerați concurenți puternici: „Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci“, a declarat Alberto Hangan la Survivor.

Ce i-a spus Lucian lui Alberto după eliminare

După 16 săptămâni de competiție, confruntarea dintre Lucian și Alberto a marcat unul dintre cele mai tensinonate momente. Foști colegi în tribul „Războinicilor” s-au duelat până la trei puncte, Alberto fiind înfrânt cu scorul 3-1.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a spus Alberto înainte de a părăsi competiția.

În ciuda rivalității aprinse de pe traseu, momentul despărțirii l-a copleșit pe Lucian, care a izbucnit în lacrimi. Vizibil afectat, acesta l-a strâns în brațe pe fosul lui coleg și i-a oferit câteva sfaturi sincere.

„Ai grijă de tine și nu lăsa pe nimeni să te schimbe. Ești un om drept, ai un suflet bun, să nu uiți asta, da? Ești un om cinstit, ești tânăr și ai toate calitățile. Vei ajunge departe", i-a spus Lucian lui Alberto.

Câți bani a primit Alberto Hangan la Survivor 2026

Alberto Hangan a plecat de la Survivor 2026 după 16 săptămâni de competiție. Potrivit informațiilor din spațiul public, ex-războinicul ar fi fost plătit cu 1.500 de euro pentru fiecare etapă (1 săptămână) petrecut în Republica Dominicană, ceea ce înseamnă că el a plecat acasă mai bogat cu 24.000 de euro.

De ce a fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt? Dat afară pe nedrept? ”Trădarea e la ea acasă”